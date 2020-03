GLI STATI UNITI AVRANNO ANCHE UNA SANITÀ PUBBLICA INESISTENTE, MA HANNO UN ESERCITO COI CONTROCOGLIONI - LE FORZE ARMATE FORNIRANNO 5 MILIONI DI MASCHERINE, 2MILA VENTILATORI E METTERANNO A DISPOSIZIONE LE DUE NAVI-OSPEDALE, PRONTE A NAVIGARE VERSO I PORTI DEGLI STATI IN CUI ESPLODERÀ L’EMERGENZA CORONAVIRUS: OGNI NAVE PUÒ OSPITARE MILLE PAZIENTI E…

L'esercito americano è pronto a scendere in campo per la guerra al coronavirus, aprendo i suoi laboratori, distribuendo attrezzature mediche e preparando le sue navi ospedaliere ai pazienti.

Il segretario della Difesa Mark Esper ha affermato che le forze armate statunitensi forniranno fino a 5 milioni di mascherine, altri dispositivi di protezione individuale, nonché fino a 2.000 ventilatori specializzati. Ha annunciato anche che il Pentagono metterà a disposizione 16 laboratori per i test e che metterà in campo più uomini della National Guard and Reserve.

L'US Naval Ship Comfort e la sua nave gemella, la USNS Mercy, si stanno preparando per essere inviate in zone calde degli Stati Uniti se il numero di casi di coronavirus metterà in crisi gli ospedali.

Al momento non c’è stata alcuna richiesta, ma le navi sono pronte ad accogliere i pazienti non affetti da coronavirus per alleggerire il carico sugli ospedali: ogni nave può ospitare 1.000 pazienti ed è progettata principalmente per fornire assistenza a breve termine.

La Comfort è attualmente nel porto di Norfolk, in Virginia, e la Mercy è a San Diego: ci vorranno da uno a tre giorni per portare una o entrambe le navi nelle posizioni in cui sono di supporto nell’emergenza. Il presidente Trump ha detto che l'Anerica è pronta ad arruolare la US Army Corp of Engineers se fosse stato necessario e il Department of Veterans Affairs ha anche iniziato a prepararsi a rendere disponibili, se necessario, risorse tra suoi 170 centri medici e oltre 1.000 siti ambulatoriali.

Le unità della Air and Army National Guard, altra risorsa militare, sono state convocate in 22 stati, e 1.500 membri chiamati in servizio.

