GLI STATI UNITI DICHIARERANNO ESTINTE 23 SPECIE PROTETTE - E' LA PRIMA VOLTA CHE UN GRUPPO COSI' AMPIO DI ANIMALI VIENE DATO PER SCOMPARSO - TRA GLI ESEMPLARI CHE NON VEDREMO MAI PIU', IL PICCHIO BECCO AVORIO, IL PIU' GRANDE D'AMERICA, AVVISTATO L'ULTIMA VOLTA 80 ANNI FA, E LA PARULA DI BACHMAN, CONSIDERATO L'UCCELLO PIU' "CANORO" D'AMERICA - SECONDO GLI SCIENZIATI LA COLPA E'...

Dagotraduzione dalla Reuters

Picchio becco avorio

Il picchio dal becco d’avorio, avvistato per l’ultima volta 80 anni fa, è una delle 23 specie protette dal governo federale degli Stati Uniti che sarà dichiarata ufficialmente estinta. È la proposta presenta dal governo degli Stati Uniti e annunciata ieri.

Sebbene il picchio e alcune altre specie proposte per la rimozione dall’elenco delle specie in via d’estinzione siano già sparite da decenni, gli scienziati hanno avvisato che il cambiamento climatico e la distruzione dell’habitat possono rendere più facile l’estinzione di altre specie.

Picchio becco avorio 2

«Con il cambiamento climatico e la perdita di aree naturali che spingono sempre più specie sull’orlo della crisi, è il momento di aumentare gli sforzi proattivi, collaborativi e innovativi per salvare la fauna selvatica americana» ha detto il segretario gli interni Deb Haaland.

Il gruppo di specie da dichiarare estinte è il più grande finora mai affrontato. Fino ad oggi solo 11 specie classificate come in via d’estinzione si sono effettivamente estinte. Le 23 specie ora proposte comprendono il pipistrello della frutta, 11 uccelli, otto cozze d’acqua dolce, due tipi di pesce e una ppianta da fiore della famiglia della menta.

Parula di Bachman

Il picchio dal becco d'avorio, noto agli appassionati di birdwatching come il "Lord God Bird", era il picchio più grande d'America, ma il disboscamento delle foreste nel sud degli Stati Uniti ha distrutto il suo habitat. Il suo ultimo avvistamento è stato documentato nel 1944 nel nord-est della Louisiana.

Nella lista c'è anche la parula di Bachman, considerato uno degli uccelli canori più rari d'America. Non è stato visto in natura negli Stati Uniti dal 1962. L'ultimo avvistamento documentato dell'uccello migratore è stato a Cuba nel 1981.

Sia il picchio che la parula sono stati individuati per la prima volta come in pericolo nel 1967 sotto il precursore dell'ESA, l'Endangered Species Preservation Act.

Secondo il servizio della fauna selvatica, dal 1970 le popolazioni di uccelli nel Nord America sono diminuite nel loro insieme di quasi 3 miliardi di uccelli a causa dei rapidi cambiamenti ambientali legati all'attività umana.

Picchio becco avorio 3

Undici delle specie proposte per la classificazione come estinte sono originarie delle Hawaii e delle isole del Pacifico, vittime dei più grandi rischi per via della loro area geografica molto limitata. Il servizio per la fauna selvatica accetterà commenti pubblici per i prossimi 60 giorni e un giudizio finale sarà pubblicato il 29 dicembre.

Parula di Bachman 2