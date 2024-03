STATI UNITI E GIAPPONE STANNO PIANIFICANDO IL PIÙ GRANDE RAFFORZAMENTO DELLA LORO ALLEANZA PER LA SICUREZZA, IN CHIAVE ANTI CINA, DA QUANDO HANNO FIRMATO IL TRATTATO DI MUTUA DIFESA NEL 1960 - JOE BIDEN E IL PRIMO MINISTRO GIAPPONESE FUMIO KISHIDA ANNUNCERANNO ALLA CASA BIANCA, IL PROSSIMO 10 APRILE, IL PIANO PER RISTRUTTURARE IL COMANDO MILITARE STATUNITENSE IN GIAPPONE - PECHINO MINACCIA LE FILIPPINE: “ADOTTEREMO MISURE RISOLUTE SE..."

joe biden fumio kishida g7 hiroshima

'USA E GIAPPONE RAFFORZANO IL PATTO DI SICUREZZA ANTI-CINA'

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Stati Uniti e Giappone stanno pianificando il più grande rafforzamento della loro alleanza per la sicurezza anti-Cina da quando hanno firmato il trattato di mutua difesa nel 1960. Lo riferisce il Financial Times in esclusiva. Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida annunceranno il piano per ristrutturare il comando militare statunitense in Giappone alla Casa Bianca il 10 aprile, secondo cinque fonti informate.

esercito cinese

CINA, 'MISURE RISOLUTE SE DA MANILA CONTINUANO LE PROVOCAZIONI'

(ANSA) - PECHINO, 24 MAR - Il ministero della Difesa cinese ha promesso di adottare misure risolute contro le Filippine qualora dovessero continuare le provocazioni, mentre l'Esercito popolare di liberazione ha reso noto di aver condotto di recente nel mar Cinese meridionale un'esercitazione di prontezza al combattimento.

Il colonnello senior Wu Qian, portavoce del ministero, ha ricordato oggi che le Filippine non hanno mantenuto le loro promesse e "stanno tentando invano di fortificare la nave da guerra BRP Sierra Madre illegalmente arenata su Ren'ai Jiao", le secche note a livello internazionale come di Second Thomas, in una struttura permanente: "è una mossa che la Cina non resterà affatto a guardare". Chiedendo a Manila di fermare tutte le mosse offensive e provocatorie, Wu ha avvertito - si legge in una nota - che se le Filippine proseguire con le sfide allora la Cina continuerà "ad adottare misure risolute per salvaguardare con fermezza la propria sovranità territoriale e i suoi diritti marittimi".

Le osservazioni di Wu sono arrivate dopo che sabato la guardia costiera cinese ha respinto un tentativo rifornimento alla BRP Sierra Madre, ricorrendo a potenti cannoni ad acqua. Il Comando del teatro meridionale delle forze armate cinesi ha riferito oggi che un distaccamento di navi da sbarco ha recentemente condotto un'esercitazione a più portate e intensiva nel Mar Cinese Meridionale con le unità Wuzhishan e Changbaishan, navi da sbarco complete della classe Type 071 con un dislocamento di circa 20.000 tonnellate.