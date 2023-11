GLI STATI UNITI HANNO UN PROBLEMA: ANCHE L’INTELLIGENCE È ANTI-ISRAELE – UNO DEI DUE VICEDIRETTORI DELLA CIA HA PUBBLICATO UN’IMMAGINE PRO-PALESTINA SUL PROPRIO PROFILO FACEBOOK, DUE SETTIMANE DOPO L’ASSALTO DI HAMAS. È UNA MOSSA INSOLITA PER UN ALTO FUNZIONARIO DEI SERVIZI SEGRETI, CHE MANEGGIA MATERIALE CLASSIFICATO, ANCHE SUL MEDIO ORIENTE, E DOVREBBE ESSERE ABITUATO A DOSARE LE USCITE PUBBLICHE – IN UN POST SEPARATO, LO 007 HA PUBBLICATO UN SELFIE CON L’ADESIVO “PALESTINA LIBERA”

netanyahu biden

(ANSA) - Uno dei due vicedirettori associati della Cia ha pubblicato un'immagine pro-Palestina sul suo profilo Facebook due settimane dopo che Hamas ha attaccato Israele, una rara dichiarazione politica pubblica da parte di un alto ufficiale dell'intelligence Usa su una guerra che ha suscitato dissenso all'interno dell'amministrazione Biden.

Lo scrive il Financial Times, che ha deciso di non farne il nome dopo che la Cia ha espresso preoccupazione per la sua sicurezza. Il dirigente, preposto alle analisi, ha cambiato la sua foto di copertina il 21 ottobre con l'immagine di un uomo che sventola una bandiera palestinese, utilizzata spesso negli articoli che criticano Israele.

assalto kibbutz hamas

Pubblicare un'immagine apertamente politica su una piattaforma pubblica, sottolinea il Ft, è una mossa molto insolita per un alto funzionario dell'intelligence, soprattutto sullo sfondo delle crescenti tensioni all'interno dell'amministrazione per indurre Joe Biden ad esercitare maggiori pressioni su Israele allo scopo di porre fine ai combattimenti nella Striscia di Gaza.

In un post separato sempre su Facebook, lo stesso alto dirigente della Cia ha pubblicato anche un selfie con un adesivo con la scritta "Palestina libera" sovrapposto alla fotografia. Una persona a conoscenza della vicenda ha riferito che l'immagine è stata pubblicata su Facebook anni fa, molto prima dell'attuale conflitto, e ha aggiunto che l'alto funzionario aveva anche pubblicato post su Facebook in cui prendeva posizione contro l'antisemitismo.

JOE BIDEN COME ZIO SAM - FOTO GENERATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA MIDJOURNEY

Il dirigente in questione non ha risposto alla richiesta di contatto tramite LinkedIn, ma subito dopo le immagini filo-palestinesi e i post non correlati dell'ultimo anno e mezzo sono stati cancellati dalla sua pagina. In precedenza lo 007 ha supervisionato la produzione del materiale altamente classificato per il briefing quotidiano del presidente. Il vicedirettore per le analisi della Cia e i suoi due collaboratori sono anche responsabili dell'approvazione di tutte le analisi diffuse all'interno dell'agenzia.

assalto kibbutz hamas assalto kibbutz hamas assalto kibbutz hamas