STATI UNITI DEGLI ORRORI – IN ALABAMA, KENNY SMITH, UN UOMO CONDANNATO A MORTE, È RIMASTO SDRAIATO PER PIÙ DI UN’ORA E MEZZA IN ATTESA DELLA SUA ESECUZIONE (CHE NON È AVVENUTA) PERCHÉ I “BOIA” CHE DOVEVANO INIETTARE IL VELENO NON HANNO TROVATO LA VENA – ORA LA GOVERNATRICE KAY IVEY BLOCCA LE ESECUZIONI PER RIVEDERE LE PROCEDURE - LE TORTURE INFLITTE AI CONDANNATI A MORTE: IN ARIZONA HANNO FATTO UN'INCISIONE ALL'INGUINE DI UN CONDANNATO PER INSERIRE L'AGO – IN TEXAS PER GIUSTIZIARE UN DISABILE CHE NON RIUSCIVA A DISTENDERE IL BRACCIO HANNO INIETTATO IL VELENO NEL COLLO…