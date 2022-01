24 gen 2022 11:44

È STATO ARRESTATO ANDREA VETROMILE, COMMERCIALISTA PER ANNI CONSULENTE DELL’EX SENATORE SERGIO DE GREGORIO E DELL’EX DIRETTORE DELL’AVANTI VALTER LAVITOLA – ERA STATO CONDANNNATO PER ESTORSIONE ED È STATO BECCATO DURANTE IL CONTROLLO DEI GREEN PASS IN UNA PIZZERIA. VETROMILE HA RIVELATO AGLI INQUIRENTI, TRA L’ALTRO, I MECCANISMI DELLA COSIDDETTA COMPRAVENDITA DEI SENATORI E LE OPERAZIONI DI ACCANTONAMENTO DI FONDI NERI ALL’ESTERO TRAMITE I CONTRIBUTI PER L’EDITORIA…