giovanni toti promozione pesto patrimonio dell'umanita'

CORRUZIONE, ARRESTI DOMICILIARI PER TOTI

(ANSA) - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Dda genovese e della guardia di finanza. L'accusa è di corruzione.

GENOVA, TANGENTI IN PORTO: ARRESTATI TOTI, SPINELLI E SIGNORINI

Estratto dell’articolo di Marco Fagandini, Tommaso Fregatti, Matteo Indice e Tiziano Ivani per www.lastampa.it

Secondo i magistrati un sistema di potere ha indirizzato per anni, con responsabilità e azioni diversificate in un cronico intreccio di tangenti e favori, alcune delle operazioni politico-amministrative più importanti avvenute in Liguria: in primis la maxi-concessione per gestire fino al 2051 il Terminal Rinfuse, uno dei principali del porto genovese, e poi il via libera all’espansione dei supermercati Esselunga nel capoluogo ligure e la riconversione d’un pezzo di litorale nel Savonese, le ex Colonie bergamasche di Celle.

paolo emilio signorini 2

[…] Al vertice di questa consorteria, secondo il tribunale di Genova, c’erano il presidente della Regione Giovanni Toti (rieletto nel 2020 alla guida d’una coalizione di centrodestra), l’ex numero uno dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini (da fine agosto 2023 divenuto amministratore delegato della multiutility Iren) e l’imprenditore Aldo Spinelli.

Sono tutti e tre in arresto con l’accusa di corruzione […]. […] il magistrato fissa per loro l'addebito di "corruzione ambientale", ritenendoli in sostanza un comitato d'affari permanente.

Aldo Spinelli

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno avviato dalla prima mattina una vasta operazione con perquisizioni e sequestri tra Genova, dove una squadra d’investigatori è entrata negli uffici della Regione, La Spezia e Sanremo. L’intervento nel Ponente si è reso necessario perché qui si trovava Toti, dovendo partecipare a un evento pubblico in mattinata a Ventimiglia.

[…] Tra i principali inquisiti, oltre a Toti, Signorini e Spinelli, figura l’attuale capo di Gabinetto della Regione, ed sindaco di Porto Venere , Matteo Cozzani, ai domiciliari per corruzione e sospetto voto di scambio, addebito mosso anche nei confronti del governatore.

GIOVANNI TOTI giovanni toti in crescita paolo emilio signorini PAOLO EMILIO SIGNORINI giovanni toti in tuta con berlusconi

ALDO SPINELLI GIOVANNI TOTI

paolo emilio signorini 1 giovanni toti paolo emilio signorini 1 GIORGIA MELONI E GIOVANNI TOTI giovanni toti promozione pesto patrimonio dell'umanita' 1 GIOVANNI TOTI SI APPISOLA IN CONSIGLIO REGIONALE - STORY DI FERRUCCIO SANSA GIOVANNI TOTI DUBAI - MEME giovanni toti marco bucci convention di giovanni toti l'italia in crescita 8 giovanni toti