È STATO CONDANNATO A 14 ANNI ABDULAZIZ RAJAB, LO SPACCIATORE SIRIANO ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO PER LA MORTE DI MADDALENA URBANI, FIGLIA DI CARLO, IL MEDICO CHE PER PRIMO ISOLÒ LA SARS. 2 ANNI PER L’AMICA KAUOLA EL HAOUZI, PER OMISSIONE DI SOCCORSO – LA RAGAZZA, 21ENNE, MORÌ IL 27 MARZO DEL 2021 IN UNA CASA DI ROMA, PER UN MIX DI DROGHE E FARMACI – I LEGALI DELLA MADRE E DEL FRATELLO: “È STATO ACCERTATO CHE SE FOSSE STATA SOCCORSA SI SAREBBE POTUTA SALVARE. GLI IMPUTATI HANNO ATTESO OLTRE 15 ORE PRIMA DI CHIAMARE IL 118 E QUANDO L'HANNO FATTO ERA GIÀ MORTA”