3 nov 2022 16:48

PER LO STATO ERA CIECO, MA I CARABINIERI CI VEDONO BENISSIMO – BECCATO A MILAZZO, IN PROVINCIA DI MESSINA, UN FINTO CIECO CHE DAL 1994 PERCEPIVA UN’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DI 900 EURO AL MESE – L’UOMO È STATO PIZZICATO A LEGGERE IL CELLULARE E AD ATTRAVERSARE LA STRADA DA SOLO. IN QUESTI ANNI SI È MESSO IN TASCA 190MILA EURO…