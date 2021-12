È STATO NOTATO UN CEDIMENTO NELL’ASFALTO IN VIA GENOVA, A TORINO, DOVE SABATO SCORSO UNA GRU È CROLLATA CAUSANDO LA MORTE DI TRE OPERAI . LA FLESSIONE SI TROVA IN CORRISPONDENZA DI UNO DEI “PIEDI” DI APPOGGIO, MA NON SI HA ANCORA LA CONFERMA CHE SIA LA CAUSA DELL’INCIDENTE…

(ANSA) - Un cedimento nell'asfalto è stato notato oggi nel corso del sopralluogo dei consulenti tecnici nel tratto di via Genova, a Torino, dove sabato scorso il crollo di una gru è costato la morte di tre operai. Non si ha però la conferma che questa sia la causa dell'incidente.

La leggera flessione è stata notata in corrispondenza di uno dei 'piedi' di appoggio dell'autogru: per gli esperti, comunque, non si può tracciare un collegamento diretto, anche perché è probabile che si sia verificata durante la caduta della struttura. Altre deformazioni dell'asfalto ("buchi da caduta") risultano visibili nei punti in cui si sono abbattuti grandi blocchi di cemento o altro materiale.

La gru risultava perfettamente in asse. Prima del crollo la torre era montata in tutta la sua altezza, così come la parte chiamata in gergo "controfreccia". Era in corso l'assemblaggio del braccio più lungo, e, durante questa operazione, il 'braccio' snodato dell'autogru e la struttura reticolare della gru erano agganciate. Sempre a un primo esame sommario, i due mezzi erano in piena efficienza.

presidio sindacati per i morti sul lavoro a torino filippo falotico roberto peretto marco pozzetti il sindaco stefano lo russo sul luogo del crollo della gru a torino crollo gru torino crollo di una gru a torino filippo falotico 1 la ricostruzione del crollo della gru a torino crollo gru torino marco pozzetti filippo falotico filippo falotico marco pozzetti con la famiglia l'esito dei primi rilievi sul crollo della gru a torino crollo gru torino 3