(ANSA) - MOSCA, 10 MAG - E' stato ritrovato dopo tre giorni di ricerche Aleksandr Murakhovsky, il medico che era a capo dell'Ospedale numero 1 delle Emergenze di Omsk quando, lo scorso agosto, il principale oppositore di Putin, Alexiei Navalny, fu ricoverato lì in seguito a un presunto avvelenamento.

Lo riporta il Moscow Times. Murakhovsky aveva negato che Navalny fosse stato avvelenato e aveva legato il grave malore del dissidente a un "disturbo metabolico". Successivamente, lo scorso autunno, era stato nominato assessore alla Salute della regione di Omsk.

Secondo la polizia, non si avevano notizie di Murakhovsky da venerdì, cioè da quando il medico aveva lasciato una base per la caccia in una foresta vicino al paesino di Pospelovo, a bordo di un mezzo fuoristrada Atv secondo l'agenzia Interfax. Stando all'ufficio stampa della Regione, ripreso dalla testata Rbk, Murakhovsky è stato ritrovato quando è uscito dalla foresta nei pressi del villaggio di Basliy.

Le autorità riportano che è stato portato in ospedale per accertamenti. Dall'ospedale di Omsk, Navalny fu portato in aeroambulanza nella clinica Charité di Berlino. Si sospetta che il dissidente sia stato avvelenato con il Novichok, una neurotossina che si ritiene sia stata sviluppata in Unione Sovietica ai tempi della Guerra Fredda. Navalny, che accusa i servizi segreti russi di averlo avvelenato, è stato arrestato a gennaio non appena è tornato in Russia dalla Germania. Ora è in carcere per motivi che molti ritengono di matrice politica.

Nel suo ospedale in Siberia era stato curato Alexei Navalny dopo l’avvelenamento della scorsa estate. Ora l'ex primario Alexander Murakhovsky è scomparso. Il medico attualmente è anche il ministro della Sanità della regione di Omsk, posizione che raggiunse proprio in seguito alla sua gestione della vicenda dell’oppositore russo in cura presso l’ospedale.

Secondo l’agenzia russa Tass, Alexander Murakhovsky era impegnato in una battuta di caccia quando si sono perse le sue tracce. Il medico è stato visto per l’ultima volta su un fuoristrada, mentre si allontanava da una base di cacciatori nella regione di Bolsheukovsky (Omsk). Chi lo ha visto riferisce che era diretto verso la foresta. Sono scattate le ricerche della polizia su tutta la zona, un territorio impervio difficile da perlustrare, vista anche la presenza di diverse paludi. Al momento è stato ritrovato solo il veicolo di Murakhovsky, a circa sei chilometri dalla base, ma dell’uomo ancora nessuna traccia.

All’epoca dell’avvelenamento di Navalny, il primario Murakhovsky parlò di «disordine metabolico» che avrebbe provocato «un improvviso calo degli zuccheri», come la più probabile diagnosi per quanto stava accadendo al politico di opposizione al Cremlino. Una diagnosi molto cauta. A febbraio scorso Sergey Maximishin, il vice direttore dello stesso ospedale, è invece morto per un infarto all'età di 55 anni. Fu lui a occuparsi direttamente di Navalny, mettendolo in coma farmacologico.

