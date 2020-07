È STATO RITROVATO IL CADAVERE DI NAYA RIVERA – A SEI GIORNI DALLA SCOMPARSA DELL’ATTRICE DI GLEE, LA POLIZIA HA RECUPERATO UN CORPO DAL LAGO PIRU: IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE NON È ANCORA STATO COMUNICATO, MA È PRATICAMENTE CERTO CHE SI TRATTI DI LEI – LA POLIZIA HA ANNUNCIATO OGGI UN ALTRO ELEMENTO FONDAMENTALE: UNA FOTO CHE LA STESSA DONNA AVEVA INVIATO ALLA FAMIGLIA, CON IL FIGLIO E... - VIDEO

Il cadavere dell'attrice di "Glee" Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru della Southern California. Lo ha comunicato lo sceriffo della contea di Ventura che circa una settimana si occupa delle operazioni di ricerca. L'attrice era sparita l'8 luglio, dopo aver portato il figlio sul lago con una barca affittata.

Il riconoscimento ufficiale non è ancora stato comunicato ma è stata convocata una conferenza stampa in serata per importanti comunicazioni. La svolta nella ricerca dell'attrice è arrivata qualche ora fa quando la polizia ha annunciato di avere un elemento fondamentale: si trattava di una foto che la stessa Naya Rivera aveva inviato alla famiglia.

Nello scatto c'è il Josey, bimbo di quattro anni che si è salvato, e sullo sfondo si vedeva una insenatura che le autorità della Ventura County sono state in grado di localizzare.

La foto era stata scattata al massimo un paio d'ore prima rispetto al ritrovamento del piccolo Josey che era solo sulla barca. Il bimbo disse alla polizia che sia lui che la mamma erano andati a nuotare ma che lei non era più risalita a bordo. Avendo perso ormai ogni speranza di ritrovare Naya viva, l'ufficio dello sceriffo aveva chiuso al pubblico il lago per impedire ai fan di condurre ricerche in proprio.

Naya Rivera ha cominciato a recitare da bambina ed è diventata famosa con la parte di una cheerleader lesbica nella serie "Glee", in onda sulla Fox dal 2009 al 2015. La sua scomparsa ha suscitato vasto cordoglio sui social media, con quasi tutte le altre star dello show che hanno condiviso pensieri e preghiere per il destino della collega. Per questa ragione ha fatto scalpore il silenzio di un'altra protagonista della serie, Lea Michele.

Non è un mistero che Lea e Naya fossero in cattivi rapporti, ed è cosi' che quando la prima, senza dar spiegazioni, ha disattivato il suo account Twitter alcuni media hanno ipotizzato che lo abbia fatto dopo essere stata bombardata da insulti e minacce di vario genere per non aver detto nulla sulla scomparsa della sua collega.

