"PIRLO AVEVA MESSO IN CAMPO UNA SQUADRA CHE PIÙ OFFENSIVA NON SI PUÒ MA LA JUVE HA FATTO DUE TIRI NELLA PORTA GIALLOROSSA, ENTRAMBI DI RONALDO, IL RIGORE E LA PALLA COLPITA DI TESTA (QUANDO I BIANCONERI ERANO IN 10): 2-2 IL RISULTATO FINALE. E’ SOLO LA SECONDA PARTITA DEL TORNEO, VUOL DIRE POCO. MI HA IMPRESSIONATO MOLTO DI PIÙ L’INTER DI IERI SERA. VINCA IL MIGLIORE, COME DA NOVE ANNI ACCADE SEMPRE" - PARATICI SUL CASO-SUAREZ: "LA JUVE HA AGITO NELLA MASSIMA TRASPARENZA E RISPETTO DELLE REGOLE” – VIDEO