È UNA STELLA OPPURE NO? – GUARDATE BENE QUESTA IMMAGINE PUBBLICATA DALLO SCIENZIATO ETIENNE KLEIN E CERCATE DI CAPIRE SE SI STRATTA DI UN ASTRO CELESTE OPPURE DI ALTRO DI MOLTO PIU' TERRENO... – UNA PARABOLA SU COSA È E QUANTO VALE DI PER SÉ UN'OPINIONE CHE SI FORMA SU UN'IMMAGINE

Lucio Fero per www.blitzquotidiano.it

Etienne Klein-Proxima Centauri Chorizo

Quanto vale un’opinione formatasi niente meno che su una informazione visiva, su qualcosa vista con i propri occhi, su qualcosa la cui foto è sul web? Etienne Klein un po’ scienziato e un po’ amaramente giocherellone ha fornito il metro di misura del valore di una opinione così.

Eccola la storia ed eccolo il metro. Klein ha fotografato da vicino, molto da vicino, una fetta di salame. Poi ha postato l’immagine attestando fosse la foto di una stella, di una stella di cui ha pure fornito il nome, inventato ma assonante.

Di guardare una stella hanno creduto tutti o quasi quelli che hanno guardato la fetta di salame. E non perché creduloni o fessi o ignoranti ma solo perché privi delle competenze specifiche e specialistiche per distinguere e invece dotati dell’abitudine a sostituire l’esperienza empirica e materiale con quella via web.

Una volta si diceva fetta di salame davanti agli occhi per dire di chi non sapeva vedere l’evidente, ora la fetta di salame la vediamo e, se ce lo dicono, la scambiamo per una stella. A suo modo, una parabola su cosa è e quanto vale di per sé un’opinione.

