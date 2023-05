STELLANTIS SGOMMA VIA DALLA GRAN BRETAGNA? - IL GRUPPO FIAT CHRYSLER-PSA MINACCIA DI CHIUDERE LE SUE FABBRICHE NEL REGNO UNITO SE NON VERRANNO ELIMINATI I DAZI IMPOSTI DALLA BREXIT SU PEZZI DI RICAMBIO ED ESPORTAZIONI DI VETTURE – “LE MONDE”: “IL PROBLEMA SI FA INSORMONTABILE PER LE AUTO ELETTRICHE. LONDRA PRETENDE CHE IL 70% DELLE BATTERIE SIANO MADE IN UK O IN EUROPA. PECCATO CHE NON SE PRODUCANO ABBASTANZA…”

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Durante i quattro anni di difficilissimi negoziati sulla Brexit, l'industria automobilistica è stata al centro delle discussioni. Dato che l'80% dei veicoli costruiti nel Regno Unito viene esportato, la maggior parte nell'Unione Europea (UE), e che gran parte dei pezzi di ricambio proviene dall'UE, ottenere un accordo per esentare il settore dai dazi doganali era una questione di sopravvivenza. Alla fine del 2020, con sollievo generale dell'industria, è stato raggiunto un compromesso: non sono stati imposti dazi doganali.

Tuttavia, a distanza di due anni e mezzo, la questione è tornata d'attualità. Stellantis, il quarto produttore di auto al mondo, con una forte presenza nel Regno Unito con il suo marchio Vauxhall, minaccia di chiudere le sue fabbriche se l'accordo sulla Brexit non verrà rinegoziato.

In un momento di emergenza, il Ministro per le Imprese e il Commercio, Kemi Badenoch, ha avuto un colloquio mercoledì 17 maggio in videoconferenza con i dirigenti del produttore francese. L'incontro è stato "costruttivo", secondo una fonte citata dalla BBC... Dato che Stellantis ha due fabbriche e cinquemila dipendenti oltremanica, la posta in gioco politica è alta per il governo britannico.

Il problema deriva da regole tecniche ma essenziali incluse nell'accordo sulla Brexit. Per beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali, è necessario dimostrare che le merci sono effettivamente "made in UK" (o "made in EU" se vengono esportate nella direzione opposta). Problema: con catene di fornitura internazionali e componenti provenienti da tutto il mondo, a che punto un veicolo può essere considerato "britannico"? L'accordo Brexit ha dato la risposta: il 40% del valore dei componenti del veicolo deve essere prodotto nel Regno Unito o nell'UE.

"I produttori delocalizzeranno le loro fabbriche"

Ma queste regole si inaspriranno. Nel 2024 saliranno al 45% e nel 2027 al 55%. Per i veicoli elettrici, la situazione è ancora più complicata, con una regola specifica per le batterie: nel 2027, il 70% di esse dovrà essere prodotto nel Regno Unito o nell'UE.

Ma questo obiettivo è ormai impossibile da raggiungere, avverte Stellantis. "Non ci sarà una produzione sufficiente di batterie nel Regno Unito o in Europa entro il 2025 o il 2030, nonostante questo sia un requisito fondamentale delle norme di origine nell'accordo [Brexit]", sottolinea Stellantis in una nota consegnata a febbraio a una commissione parlamentare britannica, ma rivelata solo martedì. Nel Regno Unito è in costruzione un solo grande impianto di batterie, vicino allo stabilimento Nissan nel nord-est dell'Inghilterra. In Europa i progetti sono più avanzati, ma ancora una volta insufficienti.

Tecnicamente, è difficile importare batterie prodotte in Cina o negli Stati Uniti: sono molto pesanti e potenzialmente pericolose, e quindi costose da trasportare. Ad esempio, la batteria di una Tesla Model Y pesa 530 chili e misura 2,20 metri per 1,5 metri. "Pochissime possono entrare in una nave container prima che sia piena", osserva il Faraday Battery Challenge, un ente parapubblico incaricato di sviluppare la produzione di batterie nel Regno Unito.

E in ogni caso, se le batterie provenissero dalla Cina o da altre parti del mondo, i veicoli assemblati nel Regno Unito non sarebbero più considerati "britannici", perché non sarebbero conformi alle norme di origine. Improvvisamente, per esportarli nell'UE si applicherebbe una tariffa del 10%. Per un mercato così competitivo, questa sarebbe una lenta condanna a morte.

Stellantis trae alcune crude conclusioni: "Se il costo di costruzione dei veicoli elettrici nel Regno Unito non sarà più competitivo e sostenibile, le attività chiuderanno. I produttori non continueranno a investire e trasferiranno le loro fabbriche fuori dal Regno Unito".

L'Europa rischia di perdere la battaglia delle batterie

Lo dimostrano le recenti decisioni prese dai concorrenti. Nell'ottobre 2022, BMW ha annunciato che la versione elettrica della Mini non sarebbe più stata prodotta nel Regno Unito ma in Cina, a Boading. E Honda, che nel 2021 ha chiuso la sua vecchia fabbrica di Civic nel Regno Unito, ha appena annunciato un importante investimento nella produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Stellantis chiede quindi con urgenza una rinegoziazione delle norme di origine. Poiché molti produttori europei esportano veicoli nel Regno Unito e potrebbero essere colpiti dai dazi, entrambe le parti condividono un interesse comune. "Dobbiamo trovare rapidamente una soluzione pragmatica", esorta Mike Hawes, direttore della Society of Motors Manufacturers and Traders, l'associazione che rappresenta il settore.

Al di là dell'urgenza della Brexit, Stellantis sottolinea che tutta l'Europa, compreso il Regno Unito, rischia di perdere la battaglia delle batterie. "Tra l'aumento dei costi dell'elettricità, che si aggiungono alle spese operative, e le distorsioni della concorrenza provenienti dagli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act [l'enorme programma di sovvenzioni industriali statunitense] e programmi simili in Canada, Giappone e Corea del Sud, gli investimenti nell'UE e nel Regno Unito si sono fermati o sono andati altrove".

Secondo il produttore, con l'avvicinarsi delle norme che vietano la vendita di veicoli con motore a combustione nel 2035, l'intera industria automobilistica è a rischio.

