Nuovi vaccini Covid-19, compresi quelli che non richiedono aghi e possono essere conservati a temperatura ambiente, potrebbero essere pronti per l'uso al più tardi quest'anno o l'anno prossimo, ha detto lo scienziato capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – riporta Bloomberg.

Sei-otto nuovi tipi di vaccini potrebbero completare gli studi clinici e sottoporsi alla revisione normativa entro la fine dell'anno, ha detto Soumya Swaminathan, la scienziata capa dell'agenzia con sede a Ginevra.

I nuovi vaccini si aggiungeranno ai 10 che hanno già dimostrato di funzionare entro un anno dall'inizio della pandemia del Covid-19. Il mondo ha bisogno di più vaccinazioni, soprattutto perché la continua circolazione del virus genera nuove varianti pericolose e i produttori di farmaci lottano per soddisfare gli ordini. Solo 122 paesi hanno iniziato a immunizzare le persone, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

"Siamo entusiasti dei vaccini che abbiamo", ha detto Swaminathan, una pediatra indiana meglio conosciuta per la sua ricerca sulla tubercolosi e l'HIV. Ma "possiamo migliorare ancora", ha detto. "Penso che, fino al 2022, vedremo l'emergere di vaccini migliori".

L'attuale raccolto di vaccini sperimentali utilizza tecnologie e sistemi di consegna alternativi, e includono più inoculazioni a colpo singolo, e vaccini che vengono somministrati per via orale, attraverso uno spray nasale, e attraverso la pelle utilizzando un tipo di cerotto. Questi potrebbero portare immunizzazioni più adatte a gruppi specifici, come le donne incinte, secondo Swaminathan.

Più di 80 vaccini candidati sono in fase di studio nelle persone, anche se alcuni sono ancora nelle prime fasi di test e potrebbero non avere successo. Le aziende con i vaccini Covid-19 già in uso hanno anche iniziato a testare versioni aggiornate progettate per contrastare le varianti del coronavirus che sono emerse negli ultimi mesi.

Iniezioni di richiamo

"Abbiamo bisogno di continuare a sostenere la ricerca e lo sviluppo di più candidati vaccini, soprattutto perché la necessità di una continua immunizzazione di richiamo delle popolazioni non è ancora molto chiara a questo punto", ha detto Swaminathan. "Quindi dobbiamo essere preparati per questo in futuro".

Il gruppo consultivo strategico di esperti di immunizzazione dell'OMS sta rivedendo se le persone che sono state infettate dalla SARS-CoV-2 devono avere due dosi di vaccino. Alcune ricerche indicano che un'infezione naturale funziona per innescare la risposta immunitaria alla SARS-CoV-2, proprio come farebbe una prima dose, rendendo inutile una seconda iniezione.

Dare solo una dose di vaccino ai sopravvissuti al Covid-19 potrebbe liberare più scorte, ha detto Swaminathan, anche se potrebbe presentare "sfide pratiche e logistiche in molti paesi" se sono necessari esami del sangue per misurare i livelli di anticorpi dei pazienti prima di decidere se un secondo vaccino è giustificato.

Il lancio di vaccini sicuri ed efficaci sta anche sollevando domande su come condurre in modo efficiente ed etico i test clinici dei vaccini sperimentali, ha detto. I placebo saranno sostituiti con un vaccino "gold standard" in un cosiddetto disegno di non inferiorità quando non è più etico usare un placebo, ha detto Swaminathan.

Prova globale

Nel frattempo, un approccio che l'OMS sta esplorando è quello di confrontare tre o quattro vaccini candidati contemporaneamente con un placebo. Un disegno di studio simile è stato utilizzato per testare l'efficacia delle terapie farmacologiche per il Covid-19, e potrebbe significare che i partecipanti allo studio avrebbero l'80% di possibilità di ricevere un vaccino sperimentale e solo il 20% di ricevere il placebo.

"Siamo in discussione ora con diverse aziende con vaccini in sviluppo per vedere se potremmo lanciare qualcosa di simile su una piattaforma di prova globale", ha detto Swaminathan, aggiungendo che lei è ottimista un tale studio potrebbe iniziare nella prima metà del 2021.

Una sperimentazione globale che coinvolge un ampio pool di persone e paesi offre diversi vantaggi, ha detto. Testare i vaccini in diverse etnie, gruppi di età e persone con diverse condizioni mediche rende i risultati più generalizzabili, e quando l'epidemia diminuisce in alcune parti del mondo è spesso ancora attiva in altri, ha detto.