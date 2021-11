DAGONEWS

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein ha trascorso i suoi ultimi giorni tormentato da un compagno di cella le cui incessanti chiacchiere gli impedivano di dormire, temendo un attacco dell’MS-13 e incapace di andare in bagno. I dettagli emergono dai documenti ottenuti dal Bureau of Prisons su richiesta del Freedom of Information Act.

I documenti descrivono un uomo che, secondo gli atti del Bureau, aveva tentato il suicidio ripetutamente, ma era valutato dagli psicologi come sano, psicologicamente stabile e senza alcun rischio di farsi del male. Nel documento di valutazione psicologica del 1° agosto 2019 si legge che era rimasto stupito quando i Marshal gli avevano chiesto di firmare un modulo in cui affermava che aveva tendenze suicide.

Trump, Melania, Epstein e Maxwell

Invece si lamentava del fatto che, nonostante avesse un dispositivo per le apnee notturne, non riusciva a dormire perché il suo compagno di cella parlava molto e l'unità in cui era alloggiato era rumorosa. Ha rifiutato l'offerta dello psicologo per vedere se potevano farlo trasferire in una nuova cella.

In una valutazione dettagliata, lo psicologo ha stabilito che Epstein era "psicologicamente stabile" e non aveva bisogno di essere sotto osservazione per il rischio di suicidio.

jeffrey epstein

Dai documenti emerge che il personale penitenziario si è dimostrato negligente o incompetente, tenendo in considerazione le parole di un “sociopatico” che diceva di non avere tendenze suicide, nonostante avesse tentato di togliersi la vita.

virginia giuffre epstein e bill gates jeffrey epstein e ghislaine maxwell principe andrea jeffrey epstein jeffrey epstein 3 jeffrey epstein 1 ghislaine maxwelle jefferey epstein jeffrey epstein jeffrey epstein 2 jeffrey epstein donald trump MAXWELL E EPSTEIN jeffrey epsteiin