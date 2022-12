12 dic 2022 20:24

STOP ALLE POMPE! – CORRETE A FARE RIFORNIMENTO: UNA PROTESTA DEI BENZINAI RISCHIA DI BLOCCARE LA MOBILITÀ SULLA RETE AUTOSTRADALE - LO SCIOPERO È PREVISTO NELLE AREE DI SERVIZIO DI TUTTA ITALIA DALLE 22 DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE ALLE 22 DI VENERDÌ 16 - PER TRE GIORNI SULLE AUTOSTRADE NON SARÀ POSSIBILE FARE BENZINA: L’UNICA SOLUZIONE PER CHI SI METTE IN VIAGGIO È…