Jacopo Iacoboni per “La Stampa”

È il 29 gennaio. Il capo del servizio di trasporto di Gazprom-Invest, Leonid Shulman, viene trovato morto a Mosca - con profondi tagli sul corpo insanguinato, sostengono i servizi ucraini. 25 febbraio.

Alexander Tyulyakov, 61 anni, vicedirettore generale dell'Unified Settlement Center di Gazprom, la cassa dell'azienda, viene trovato impiccato in un garage annesso alla casa. Il servizio di sicurezza di Gazprom sloggia via tutti dalla scena, anche la stessa polizia russa. 3 marzo. Mikhail Watford, oligarca russo di origini ucraine (il suo nome era Mikhail Tolstosheya), che aveva fatto fortuna commerciando gas russo, viene trovato impiccato nella sua villa in Gran Bretagna. Gli agenti britannici definiscono le circostanze della morte «inspiegabili». 18 aprile.

Il corpo di Vladislav Avaev, vicepresidente esecutivo di Gazprombank, e di sua moglie e sua figlia, vengono trovati nel loro appartamento di Mosca con ferite da arma da fuoco. È un omicidio suicidio, si affretta a dire Mosca. 19 aprile. Sergei Protosenya, ex vicepresidente e capo contabile di Novatek, un'importante compagnia del gas con stretti legami con Gazprombank, moglie e figlia vengono trovati morti in una villa in Spagna, a Lloret de Mar. Le donne sono insanguinate, lui no. Mosca si affretta a dire, anche qui, che è un omicidio suicidio. Il figlio più giovane, salvo perché era in Francia, dichiara: sono stati uccisi. Il 31 marzo Ruslan Dostovalov, direttore esecutivo di Gazprombank, si dimette per protesta contro la guerra della Russia e la propaganda di odio di NTV e TNT, del conglomerato Gazprom-Media.

Dostovalov dichiara di non poter più lavorare con Alexei Miller. In questo scenario, morti e defezioni, chi può dire quale sia stata ieri la ragione che ha spinto Igor Volobuev, vicepresidente di Gazprombank, ad annunciare (ai reporter russi indipendenti di The Ins, e agli ucraini di Liga) di essere fuggito dalla Russia il 3 marzo per combattere a fianco delle forze ucraine? Fugge davvero per tornare nella sua terra d'origine, l'Ucraina dov'era nato, e dove suo padre veniva ammazzato dall'esercito russo, o fugge - anche - da un destino che Vladimir Putin sta apparecchiando a tutti quelli che, nel terrificante discorso del 16 marzo, definì «le quinte colonne e i traditori», «feccia» che sarà «sputata come moscerini», «auto purificando» la Russia?

«Non potevo più stare in Russia. Sono ucraino di origine, sono nato ad Akhtyrka, non potevo più osservare dall'esterno cosa sta facendo la Russia alla mia patria», spiega Volobuev. «Voglio lavare via il mio passato russo. Voglio rimanere in Ucraina fino alla vittoria.

Questa guerra è un crimine del governo russo ma, di fatto, anche del popolo russo. Perché non è Putin che uccide gli ucraini qui, non è Putin che violenta le donne: è il popolo russo. Mi vergogno di questo, me ne pentirò per tutta la vita».

Volobuev ha raccontato che «i russi stavano uccidendo mio padre, i miei conoscenti e i miei amici intimi».

Sostiene che no, «non c'era alcuna minaccia per la mia vita in Russia. Avevo una situazione materiale molto benestante lì. E se fosse un problema di sicurezza, non andrei da nessuna parte».

Possibile. Ma è altrettanto possibile che abbia giocato d'anticipo, capendo ciò che sarebbe successo di lì a poco. Morti misteriose. Fughe all'estero. Purghe putiniane. È lui stesso a mettere in dubbio gli omicidi suicidi di Avaev e Protosenya: «Penso siano una messa in scena. Come mai? Forse sapevano qualcosa e rappresentavano un pericolo».

Volobuev ha lavorato per Gazprombank per più di sei anni (relazioni istituzionali e asset industriali), e prima aveva già lavorato per Gazprom per 16 anni, di cui nove a capo della comunicazione. Detto prosaicamente: disinfo ops, è questa la parte più interessante della sua confessione: «La guerra all'Ucraina era cominciata venti anni fa».

Ed è Gazprom, dice, ad averla fatta: «L'Ucraina è stata screditata come fornitore di gas affidabile agli occhi dei consumatori europei. Gazprom ha fatto molto, ha investito milioni per questo». Screditare Kiev nel gas significava costruire le basi per sostenere nuovi gasdotti, a cui hanno collaborato tedeschi e italiani.

I russi, dice Volobuev, «sanno come tentarti, come il diavolo». «Questo ha permesso di dichiarare abbastanza ragionevolmente all'Europa che era necessario costruire gasdotti: Nord Stream, Turkish Stream, Nord Stream-2.

Privare l'Ucraina dello status di stato di transito. E il volume del transito di gas russo in Ucraina è davvero diminuito, l'anno scorso è stato di soli 41 miliardi di metri cubi (nel 2011 era stato di 104 miliardi, ci sono stati anni con 140 miliardi di metri cubi e oltre)».

Guerra all'Ucraina con il gas, prima che con i cannoni. L'ex deputato della Duma di Stato, colonnello in pensione dell'FSB Gennady Gudkov, non esclude che molte di queste morti o defezioni siano una resa di conti dentro le principali società statali. Le guerre criminali si fanno in casa e non solo fuori.