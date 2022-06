1 giu 2022 18:32

NELLA STORIA DELLE DUE SORELLE COLPITE CON L'ACIDO A NAPOLI, QUALCOSA NON TORNA - LA POLIZIA HA DIRAMATO UN COMUNICATO IN CUI AFFERMA CHE LE DICHIARAZIONI RESE DA FRANCESCA, LA ZIASTRA DELLE AUTO-ACCUSATASI DELL'AGGRESSIONE, "NON SONO CONGRUENTI CON GLI ELEMENTI DI PROVA SIN QUI RACCOLTI" - LA 20ENNE SI ERA PRESENTATA IERI IN QUESTURA DOPO ESSERSI RESA TOTALMENTE IRREPERIBILE SUBITO DOPO L'AGGRESSIONE - ALL'ESITO DELL'INTERROGATORIO E' STATA ARRESTATA MA...