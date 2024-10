11 ott 2024 17:32

UNA STORIA PORCELLINA MOLTO STRANA - IN TURCHIA L'ARBITRA ELIF KARAARSLAN È STATA SOSPESA PERCHÉ ACCUSATA AVER REGISTRATO UN VIDEO HOT CON UN SUO SUPERVISORE 61ENNE, ORAN ERDEMIR - LA PROVOCANTE 24ENNE, LAUREATA IN SCIENZE DELLO SPORT, SOSTIENE CHE IL FILMATO SIA STATO CREATO CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: "È UN FAKE. LA DONNA IN QUEL VIDEO NON SONO IO" - MA CHI SI SAREBBE PRESO LA BRIGA DI MANIPOLARE UN VIDEO DI UNA CHE DIRIGE GARE DI CAMPIONATI SEMI-DILETTANTISTICI DELLA PROVINCIA DI ISTANBUL?