Stella Cervasio per "la Repubblica"

Il suo sogno è invitare a Scampia Stephen King. Rosario Esposito La Rossa, il giovane editore della sigla Marotta & Cafiero di Napoli che ha appena edito un piccolo saggio dell'autore di It e Shining , non dorme la notte con l'idea di mettere il maestro dell'horror in contatto (e in parallelo, se possibile) con la realtà delle periferie napoletane.

Guns , 25 pagine a 15 euro, parla delle armi "di distruzione di massa", le semiautomatiche da supermercato, usate dai pazzi, come il ventenne della strage del 2012 che in una scuola del Connecticut fece fuori 27 persone, 20 delle quali bambini tra i 6 e i 7 anni. Armi che affascinano spesso anche i minori di Napoli ingaggiati dai clan camorristici e che La Rossa attira invece nella Scugnizzeria, il locale dove "spaccia" libri, «proprio nella zona in cui prima si vendeva la droga».

L'editore ha in catalogo già cento titoli di autori come il Nobel Günter Grass, Raffaele La Capria, Osvaldo Soriano, Che Guevara. «Sono figlio di operai che hanno sempre desiderato un passo avanti per la generazione successiva - racconta - Mio nonno scaricava merci al porto». Lui avrebbe potuto, ma non è mai andato via da Scampia, il quartiere della faida di camorra che ha insanguinato il primo decennio del 2000. Il cugino di Rosario fu ucciso per sbaglio da due proiettili.

«Dissero che era coinvolto, ma lui era disabile e quando lo ammazzarono stava giocando a biliardino: sono riuscito a smentire tutto e lo stadio del quartiere è intitolato a lui, Antonio Landieri». A 17 anni La Rossa pubblicò un libro con Marotta & Cafiero, un editore di Posillipo, la zona elegante di Napoli. «Ci telefonarono nel 2010: volevano regalarci la casa editrice. Dissero, amaramente, che avremmo chiuso in poco tempo. Invece siamo ancora qui, a stampare da 11 anni libri ecocompatibili nell'area Nord di Napoli».

Nel 2016 Mattarella l'ha nominato Cavaliere. Ma lui non si è mai seduto sugli allori. Neppure il Covid ha fermato le attività: «Abbiamo acquistato caratteri mobili in tutt' Italia e vogliamo mostrare ai ragazzi come si fanno i libri: per questo speriamo di allargare il nostro spazio. L'idea è creare un'industria culturale, partendo da un contesto difficile ma acquisendo una dimensione europea».

La Rossa ha anche scritto Sufficiente , cortometraggio diretto dalla moglie Maddalena Stornaiuolo con gli allievi della scuola di teatro della Scugnizzeria e presentato alla Mostra di Venezia 2020 dove ha vinto il Nastro d'argento come miglior corto: «Tratto da una storia vera, è l'esame di terza media del figlio di un detenuto "fine pena mai". I professori sono scettici, ma lui li colpisce parlando della sua vicenda personale e di un capolavoro dell'arte: il Cristo velato ».

