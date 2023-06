LA STORIA DI YUKO OGASAWARA CHE FA PORNO A 83 ANNI E PONE UNA SOLA CONDIZIONE: GIRARE CON MASCHI GIOVANI - BARBARA COSTA: “LA SIGNORA PROVIENE DA UNA FAMIGLIA TRADIZIONALE, PADRE IMPIEGATO, MADRE CASALINGA. HA STUDIATO FINO A LAUREARSI, POI S’È SPOSATA COL SOLO UOMO CONOSCIUTO, IL SOLO CON CUI HA FATTO SESSO, E CHE LE HA DATO 4 FIGLI. HA FATTO LA MOGLIE E LA MADRE FINO A 60 ANNI, FINO A QUANDO È RIMASTA VEDOVA. HA TENUTO IL LUTTO PER 2 ANNI. POI HA APERTO UN RISTORANTE. NON SI SA COME E CHI L’ABBIA INTRODOTTA NEL PORNO. FATTO STA CHE A 80 ANNI YUKO HA DECISO DI SPERIMENTARE ALTRI CORPI - HA CONFESSATO CHE I SUOI 2 FIGLI MASCHI…”

Barbara Costa per Dagospia

yuko ogasawara (5)

Io che di porno vi ho sempre detto tutto senza censure e senza freni, io che di porno niente rifuggo né aborro, per la prima volta confesso le mie difficoltà a darvi questa notizia: la signora Yuko Ogasawara ha 83 anni ed è una pornostar!!! Non una pornostar in pensione, ma una pornostar attiva, gira due porno l’anno! E vi informo che la signora Yuko nel porno fa tutto, si fa fare tutto, e nel girare porno appone una unica condizione, e inappellabile: lei sc*pa soltanto con maschi giovani! Capito la porno-nonnina?

yuko ogasawara

Vi devo altresì specificare quest’altra cosa importante, e cioè che l’età esatta di Yuko Ogasawara non si sa: sebbene gran parte dei siti attesti le sue 83 primavere, alcuni riportano che ne abbia in realtà "soli" 81, altri 85 (!!!). Yuko Ogasawara è comunque una over 80 ed è quasi certamente la pornostar attiva (attiva? C’è chi dice si sia ritirata dal porno dopo compiuti gli 80, di netto altri al contrario che abbia debuttato a 80, e ritirata a 83) più anziana al mondo.

yuko ogasawara debut

Lei è giapponese e gioca facile: perché il porno con attori granny, ossia attori tanto ma tanto in su con l’età, e porno che da noi in Occidente si chiama "silver porn", in terra nipponica ha un mercato fiorente, è amatissimo ed è addirittura distribuito senza tabù nelle case di riposo. I p*pparoli nipponici non sono uguali a noi, la loro libido, la loro cultura pornografica, è del tutto diversa dalla nostra. Noi in Occidente facciamo silver porn soprattutto amatoriale, ma tale genere pornografico non raggiunge affatto la fama che ha in Giappone. Lì hanno altre peculiari inibizioni.

La disinibita Yuko è protagonista di un documentario di cui un succulento estratto è su YouTube, documentario che si intitola "The World’s Oldest Porn Star" (appunto) dove l’arzilla e felice signora racconta come e perché della sua scelta e quanto ne è fiera. Tale documentario fa centinaia di views, procede spedito, come la sua protagonista, che detesta starsene a casetta e pensa esclusivamente al porno.

yuko ogasawara porn video (13)

Ora, io ve lo dico: non ci credo che i due porno di Yuko che rilasciano annualmente siano nuovi di zecca: possibile che siano scene girate qualche anno fa, di sicuro prima della pandemia. Non adesso. Sono comunque scene girate da una 80enne, molto probabilmente rimesse online aumentandole ogni volta l’età. La signora Yuko può benissimo averne girate poche e per pochi mesi. È prassi, nel porno, rimestare materiale sempre lo stesso, aggiungendo e togliendo, per porno ringiovanirlo e farlo circolare inedito.

yuko ogasawara porn video (29)

Oppure io sbaglio e Yuko Ogasawara fa porno ancora, oggi, che va per gli 86…! E però, è fino al 2020, che Yuko ha rilasciato interviste sulla sua vita da porno star. Più recenti non ne recupero, se non rimescolamenti di passate postate come attuali. E, sotto pandemia, Yuko Ogasawara parlava coi media per lagnarsi della sua condizione: lei, pornostar ultra80enne in ascesa, si trovava nell’impossibilità di pornare sui set. Cioè, di scatenarsi con stalloni di età pari ai suoi pronipoti. E assurgere “a sex symbol internazionale”(!!!).

yuko ogasawara (4)

La signora Yuko proviene da una famiglia tradizionale, padre impiegato, madre casalinga. Ha studiato fino a laurearsi, poi s’è sposata col solo uomo conosciuto, il solo con cui ha fatto sesso, e che le ha dato 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. Yuko ha fatto la moglie e la madre fino a 60 anni, fino a quando è rimasta vedova. Ha tenuto il lutto per 2 anni. Poi ha aperto un ristorante. Non si sa come e chi l’abbia introdotta nel porno. Fatto sta che a 80 anni Yuko ha deciso di sperimentare altri corpi – giovani e sodi – oltre quello del suo ormai defunto marito.

yuko ogasawara porn video (25)

Confessa che i suoi 2 figli maschi, 50enni, la appoggiano nella sua svolta porno, malgrado se ne vergognino. E Yuko è convinta: se è vero che non ha smesso di pornare, e quindi che ancora sc*pa sui set (e io sono la prima a rimangiarmi tutto ma, insisto, rimango dubbiosa) lei vuole “continuare a fare porno fino a 100 anni, spingendomi oltre ciò che la gente pensa che una nonna come me possa fare”.

Lei dice che ha il cuore forte perché è sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale (Yuko dovrebbe essere nata nel 1937), e che il suo fare porno è anche una rivalsa ancorché tardiva al marito che “in 35 anni di vita in comune, non mi ha mai permesso di uscire da sola”. Yuko sostiene che il suo corpo resisterà a fare porno a lungo, lei fa ginnastica ritmica ogni giorno, e per chi la voglia vedere in porno azione, se la gusti in "You get excited for an old lady like me?", un porno tra i suoi primi. Che io non ho visto perché sono sincera: non ce la faccio.

