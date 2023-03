STORIE DELLA MADONNA – COME OGNI 3 DEL MESE DA 5 ANNI A QUESTA PARTE LA MADONNA DI TREVIGNANO (PAESINO SUL LAGO DI BRACCIANO, NEL LAZIO) AVREBBE SUSSURRATO QUALCHE COSA A GISELLA CARDIA, 53ENNE EX IMPRENDITRICE E ORA VEGGENTE – I FEDELI ACCORRONO DA OGNI DOVE PER ASCOLTARE LE PRESUNTE PREDIZIONI DELLA MADONNA. MA COSA DICE? NON PORTA BUONE NOTIZIE, MARIA AVREBBE DETTO A GISELLA CHE…. – LA RABBIA DEGLI ABITANTI DEL BORGO - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Maria Novella De Luca per www.repubblica.it

La Madonna è stata puntuale, anche questo mese, il giorno tre, così come avviene, ormai, da quasi cinque anni. Per voce della signora Gisella Cardia, 53 anni, ex imprenditrice oggi diventata veggente, la Madonna di Trevignano, il cui volto sarebbe bagnato di lacrime di sangue, ha mandato ieri le sue parole alle centinaia di fedeli riuniti sul bellissimo altopiano con vista lago di Bracciano, diventato un nuovo santuario di fatto nella campagna romana.

Seicento, forse settecento persone, tra le quali una delegazione polacca, sotto un cielo tra sole e pioggia, si sono riunite per recitare il rosario in attesa di ascoltare il messaggio mensile di Maria. E Gisella Cardia, la cui vita, racconta, è stata «sconvolta dopo un viaggio a Medugorje nel 2016», perché la madonnina riportata da quel pellegrinaggio avrebbe poi per tre volte pianto con lacrime di sangue nel suo salotto, non ha deluso i fedeli nemmeno ieri, tre marzo. Infatti la Vergine Maria di Trevignano sembra mettersi in contatto con Gisella soltanto il terzo giorno di ogni mese, che sia freddo, caldo, primavera, estate. Mai però in un giorno diverso.

Mentre la folla pregava e un complesso cantava inni con melodie da piano bar, Gisella trascriveva su un quadernetto a fiori le parole che la Vergine, così lei afferma, le stava dettando. Proprio lì, in quel momento.

Parole apocalittiche, come sempre, nonostante il clima bucolico di questo prato con una croce blu, poco fuori il borgo di Trevignano Romano, terreno acquistato da Gisella Cardia e suo marito Gianni, «grazie alla generosa donazione di un uomo che aveva ricevuto una grazia dalla Madonna di Trevignano». […]

«Il traffico è diventato soffocante» dicono però Maurizio e Alfredo al bar enoteca sulla piazza di Trevignano. «Nelle giornate di sole arrivano decine di pullman, anche duemila persone, la strada è stretta e piena di buche, le macchine invadono tutto il parco, se continua così i turisti scapperanno da Trevignano. E i pellegrini da noi non spendono niente». Voci di paese, di chi teme il risvolto caotico della fede fai-da-te, il misticismo fanatico che la stessa Chiesa osteggia.

Al Campo di Rose, invece, ci credono invece tutti mentre la Vergine Maria, per voce di Gisella, microfono in mano e diretta su Youtube, intima ai pellegrini di «tornare alla fede», di «non farsi tentare da Satana», «ci sarà un’altra grande guerra, ma la nostra arma è la preghiera». […] E se lo scetticismo di papa Francesco sulla fabbrica dei miracoli è ormai noto, la folla del Campo di Rose sembra preferire a Bergoglio il ricordo di papa Wojtyla, la cui foto è deposta ai piedi della copia della statua della Madonna di Trevignano che domina il grande prato. […]

