STORMY DI UCCELLI – REPORTAGE DAL NIGHT CLUB DI POMPANO BEACH, IN FLORIDA, DOVE STORMY DANIELS, LA PORNOSTAR CHE HA INGUAIATO TRUMP, HA MOSSO I PRIMI PASSI COME SPOGLIARELLISTA: “PER TUTTI QUI RIMANE LA REGINA DELLA LAP DANCE” – IL DIRETTORE DEL LOCALE: “ERA INTRAPRENDENTE, SI VEDEVA SIN DAGLI INIZI, SAPEVA QUELLO CHE VOLEVA…” – GLI ABUSI SUBITI DA BAMBINA E L'INFANZIA POVERA, I PRIMI PASSI NEL PORNO E IL SUCCESSO. POI L'INCONTRO CON TRUMP, NEL 2006…

Stormy Daniels

Quando entri al "Solid Gold Club" vieni investito da una luce viola che inebria ogni angolo del locale, mentre l’aria condizionata impostata a temperature d’alta quota stempera i bollenti spiriti di qualche cliente. Nonostante sia primo pomeriggio c’è già chi è appoggiato al bancone del bar con la palpebra calante, accanto a lui un bicchiere semivuoto, non è il primo.

I pali della lap dance sono animati già da qualche ora, le danze si aprono a mezzogiorno nel night club di Pompano Beach, in Florida, dove Stormy Daniels ha mosso i primi passi. “Molti qui la ricordano come ‘Steph’”, dice il direttore artistico del locale.

scout il direttore del solid gold club di pompano beach

Si fa chiamare “Scout”, da “scouting”, per la sua capacità di intercettare giovani talenti, proprio come la porno diva che ha messo nei guai Donald Trump. Il veterano dello “strip" appare la versione americana di Maurizio Vandelli (non ce ne voglia l’artista) complici i capelli bianchi ricci e gli occhiali tondi piccoli indossati senza soluzione di continuità.

“Quella è la Bubble Room, questa è la Red Room”, spiega indicandoci i salotti vip, il primo immerso in un blu elettrico, il secondo permeato di neon rosso. I due colori si amalgamano nel viola, un’alchimia che sembra astrarre da tempo e spazio il club: «Chi viene qui vuole divertirsi, rilassarsi e astrarsi, vuole un po’ perdersi», dice Scout mentre impartisce indicazioni sull’apertura del “Victoria’s”, la “Italian Steakhouse” del locale.

«Era intraprendente, si vedeva sin dagli inizi, sapeva quello che voleva», dice il gestore e vecchia conoscenza di Stormy, al punto da definirla la "regina" del club. Cosa voleva? “Volare”.

stormy daniels

[…] dagli abusi subiti da bambina e l'infanzia povera in Louisiana ai riflettori della cronaca politica della prima democrazia del Pianeta, nemmeno lei poteva immaginarsi tanta popolarità, ancor meno far vacillare l’ex inquilino e attuale candidato alla Casa Bianca.

Nata a Baton Rouge, in Louisiana, la 44 enne è stata abbandonata dal padre quando era molto piccola ed è rimasta con una madre latitante. Un'infanzia di stenti e abusi sin da quando aveva nove anni, vissuta in una catapecchia rurale come ha raccontato nell'autobiografia “Full disclosure”. Già adolescente ha cominciato a lavorare come spogliarellista per mantenersi, poi ha mosso i primi passi nell'industria del porno fino a diventare una regista premiata ed una delle attrici hard più famose degli Stati Uniti.

Stormy Daniels

Nel 2006 c’è l'incontro con Trump, l’episodio che le cambierà la vita, avviene ad un torneo di golf in Nevada, lei ha solo 27 anni, lui 60. Una guardia del corpo la invita a cena nella suite del tycoon e la sera stessa vanno a letto, iniziando così la loro relazione.

Nel 2016, dopo la candidatura alla Casa Bianca, la pornostar cerca di vendere la loro storia a giornali e tabloid, senza successo. Poi arrivano i fuori onda di “Access Hollywood”, in cui Trump descrive volgarmente la sua visione del sesso e delle donne, per i media Stormy diventa l’eldorado.

È allora che l'ex legale del tycoon Michael Cohen, teste chiave dell'accusa, propone all'attrice 130 mila dollari in cambio del silenzio. Invano. Nel 2023 arrivare l’incriminazione. La “tempesta perfetta" è stata descritta parafrasando il nome di battaglia di Stormy, quanto meno per Trump. Al Solid Gold Club non commentano sulla vicenda giudiziaria, Mar-a-Lago dista qualche decina di chilometri e The Donald ha amicizie influenti in zona. Ma per tutti Steph rimane “la Regina di Pompano”.

