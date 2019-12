LE STRADE, IL NOSTRO VIETNAM – LO SCORSO FINE SETTIMANA SONO MORTE UNDICI PERSONE IN INCIDENTI STRADALI. DA NORD A SUD, LA REGIONE PIÙ COLPITA È STATA IL VENETO, CON CINQUE VITTIME – LE STORIE: ANTONIO VOLEVA FARE LA SUA PRIMA SERATA “DA GRANDE” IN MACCHINA CON L’AMICO NEOPATENTATO. I COLLEGHI DI LAVORO A FINE TURNO, L’ALCOL E L’USO DEL CELLULARE: NEGLI ULTIMI DUE MESI SONO MORTE CINQUANTA PERSONE… – L'ULTIMO VIDEO SU INSTAGRAM DI GIULIA BINCOLETTO

WEEKEND DI SANGUE NELLE STRADE: UNDICI MORTI PER INCIDENTI

Enrico Fierro per “la Repubblica”

incidente noventa di piave 6

Giulia che scrive ai genitori: «Tranquilli sto tornando». Matteo che doveva chiamare il papà alla fine del turno di lavoro in ristorante e che, invece, decide di farsi accompagnare dalla collega Chiara. Antonio che voleva fare la sua prima serata "da grande", in macchina con l' amico fresco di patente. E poi Elena e Roxana, madre e figlia, vittime incolpevoli di un automobilista che probabilmente risulterà ubriaco. Storie di ragazzi traditi al bivio tra ciò che sarebbe dovuto essere e ciò che, invece, è stato. Andare a casa invece che in discoteca, cambiare strada, non dare retta alla stanchezza.

giulia bincoletto girolamo lacquaniti polstrada

Nuova scia di sangue sulle strade del fine settimana, con un bilancio complessivo di undici morti, di cui sette nella sola notte di sabato. Cinque solo in Veneto. «La verità è che sulle strade italiane si muore ogni giorno, le stragi non sono mai finite. Ciò che manca è il senso civico», sintetizza a fine giornata il comandante della Polstrada di Verona Girolamo Lacquaniti. Con l' Asaps, associazione amici della Polizia stradale, che diffonde numeri allarmanti: 50 morti tra ottobre e novembre e un trend che non accenna a diminuire.

incidente noventa di piave 2

Quello di quest' ultimo weekend è un mosaico inquietante, con auto accartocciate una sull' altra e corpi straziati, da Nord a Sud. Matteo Gava e Chiara Brescaccin, 20 e 23 anni, colleghi di lavoro al ristorante Roadhouse di Noventa di Piave, stavano tornando a casa quando alle 2.30 hanno incrociato un' altra ragazza: Giulia Bincoletto, 25 anni, di San Donà di Piave. La Fiat Punto di Chiara ha invaso la corsia opposta, centrando in pieno la Citroen C3. Sono morti tutti.

martina oro 1

I carabinieri parlano di un distrazione, forse per l' uso del cellulare. Qualche ora prima, intorno alle 22, lo stesso destino era toccato a madre e figlia, a San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona. Elena Grigore, 52 anni, e Roxana Iordache, 28, erano in auto insieme quando un ragazzo di 22 anni le ha centrate in pieno. È ricoverato in fin di vita in ospedale, dalle analisi sarebbe emersa la presenza alcol nel sangue.

giulia bincoletto incidente noventa di piave

Intorno alle 4.30, invece, è deceduto il sedicenne Antonio Fragapane a Palagonia, in provincia di Catania. Era in macchina con tre amici quasi coetanei, guidava un neopatentato: si sono schiantati contro un muretto. Martina Oro, 20 anni, romana, era al volante della sua Matiz quando, verso le 2.30, ad Anguillara Sabazia sulla via Braccianese Claudia, ha perso il controllo. È morta sul colpo, l' amica è viva per miracolo.

chiara brescaccin incidente noventa di piave 5

La strage è proseguita anche nelle prime ore della domenica mattina. Giuseppe Dal Santo, 56 anni, di Thiene (Vicenza), è stato travolto e ucciso in bici a Loria (Treviso). Greta Benedetti, 24 anni, di Preganziol (Treviso), è stata falciata in scooter sulla statale Noalese, in provincia di Venezia. Intorno le 13, sempre a Palagonia (Catania), è morto un altro giovane di 22 anni: Samuel Brancato. E verso le 19 altro schianto a Ponzano, in provincia di Treviso, dove ha perso la vita un nigeriano.

giulia bincoletto 1 incidente noventa di piave 1 incidenti del weekend ragazzi morti nel weekend sulle strade incidente catania samuel brancato 1 giulia bincoletto incidente noventa di piave 7 giulia bincoletto incidente noventa di piave 1 samuel brancato incidente noventa di piave 4 incidenti a catania martina oro in moto girolamo lacquaniti polstrada 1 incidente san gregorio di veronella martina oro incidente noventa di piave 3