STRADE DI SANGUE - MIRIAM CIOBANU, UNA STUDENTESSA DI 22 ANNI, È MORTA DOPO ESSERE STATA INVESTITA DA UN’AUTO, A PIEVE DEL GRAPPA, IN PROVINCIA DI TREVISO. AVEVA TRASCORSO LA NOTTE DAL SUO RAGAZZO, POI AVEVANO LITIGATO. LEI AVEVA PROVATO A CHIAMARE IL PADRE, CHE NON LE HA RISPOSTO, E SI È INCAMMINATA VERSO CASA ALLE 4.30 DEL MATTINO – L’INVESTITORE ERA UBRIACO E DROGATO: È STATO ARRESTATO

Nicola Rotari per www.corriere.it

miriam ciobanu

Tragico incidente alle prime luci dell’alba a Paderno del Grappa, frazione del comune di Pieve del Grappa, municipio nato dalla fusione dei territori di Paderno e Crespano, nel Trevigiano.

A perdere la vita lungo via Vittorio Veneto Miriam Ciobanu, una studentessa 22enne del vicino comune di Fonte. La giovane, in base a una prima ricostruzione dei carabinieri, è stata travolta e uccisa da una Audi A3: al volante c’era un 23enne della zona, G.A., arrestato in flagranza per il reato di omicidio stradale aggravato.

All’esito del primo sopralluogo e dei tempestivi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sotto la direzione della procura della Repubblica di Treviso, l'automobilista, è risultato positivo all'assunzione di alcol e stupefacenti: condotto in caserma, il 23enne sarà condotto nel carcere di Treviso.

miriam ciobanu 1

La dinamica

Miriam Ciobanu aveva trascorso la notte a casa del suo ragazzo, poi tra i due era scoppiato un litigio. La giovane aveva cercato di chiamare il padre ma era notte e il telefono del genitore era spento.

Allora la giovane si è incamminata verso casa, senza dire niente ai familiari, lungo quella strada senza marciapiede. Erano le 4.30 circa. L’auto dell’investitore sembra viaggiasse a velocità sostenuta, da Paderno in direzione del vicino comune di Fonte.

l auto che ha travolto miriam ciobanu

Al confine tra i due territori, la giovane sarebbe sbucata all’improvviso sulla carreggiata e l’automobilista non ha potuto far nulla per evitare l’impatto, violentissimo, che non ha lasciato scampo alla studentessa, morta praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Quando medico e infermieri del Suem 1118 sono giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La parte anteriore dell’auto, semidistrutta e il parabrezza sfondato, raccontano chiaramente la gravità dell’incidente. Intervenute in via Vittorio Veneto anche le pattuglie dei carabinieri di Asolo e Pieve del Grappa che hanno eseguito sul posto i rilievi del caso.

Sessanta vittime da inizio anno nel Trevigiano

La 22enne non aveva documenti con sé ma solo una borsa con all’interno altri effetti personali ed un computer. L’automobilista è stato accompagnato, in stato di choc, all’ospedale a Castelfranco Veneto dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso: è stato trovato positivo all’alcol e agli stupefacenti. Si tratta della sessantesima vittima in provincia di Treviso in questo drammatico 2022.

miriam ciobanu miriam ciobanu 2 l auto che ha travolto miriam ciobanu