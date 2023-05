22 mag 2023 12:18

STRAFATTI E MISFATTI - UN 30ENNE È STATO ARRESTATO A CROTONE DOPO AVER DIMENTICATO UN SACCHETTO CON DENTRO 100 GRAMMI DI COCAINA NELLO ZAINETTO DEL NIPOTE DI 4 ANNI - UNA VOLTA ARRIVATO ALL'ASILO, IL PICCOLO SI È MESSO A GIOCARE CON LA BUSTA INSIEME A DEGLI AMICI, ATTIRANDO L'ATTENZIONE DELLA MAESTRA CHE HA CHIAMATO I CARABINIERI - LA "SVISTA" DELL'UOMO POTEVA FINIRE IN TRAGEDIA: PER FORTUNA I PICCOLI NON SONO RIUSCITI AD APRIRE LA BUSTA ED ENTRARE IN CONTATTO CON LA DROGA...