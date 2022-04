STRAGE NELLA CASA DI MOSCA DELL'EX VICEPRESIDENTE DI GAZPROMBANK, VLADISLAV AVAYEV: LUI, LA MOGLIE E LA FIGLIA DI 13 ANNI SONO STATI RITROVATI MORTI - A SCOPRIRE I LORO CORPI E' STATA LA FIGLIA 26ENNE, CHE NON RIUSCIVA A METTERSI IN CONTATTO CON LA FAMIGLIA - LA RAGAZZA HA RACCONTATO CHE L'APPARTAMENTO ERA CHIUSO DALL'INTERNO E CHE IL PADRE AVEVA NELLA MANO UNA PISTOLA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Vladislav Avayev

Un ex funzionario del Cremlino e vicepresidente della Gazprombank è stato trovato morto nel suo appartamento d'élite da 2 milioni di sterline a Mosca dalla figlia di 26 anni. Accanto al corpo del multimilionario Vladislav Avayev, 51 anni, c'erano la moglie "incinta" Yelena, 47 anni, e la figlia minore Maria, 13 anni.

I corpi - tutti con ferite da arma da fuoco - sono stati trovati dalla figlia adulta della coppia, Anastasia, quando ha aperto l'appartamento perché non riusciva a raggiungere la sua famiglia.

Yelena, la moglie di Avayev

Gli investigatori hanno detto che stanno mantendo una mente aperta sul massacro compiuto al 14° piano "con la pistola di Avayev", e che stanno indagando su eventuali collegamenti con il suo lavoro e la sua vita personale. Anastasia ha detto agli agenti che la pistola era nelle mani di suo padre quando ha trovato il suo corpo.

Avayev ha lavorato come dirigente di alto livello presso la Gazprombank, una parte fondamentale del programma gas-per-rubli di Vladimir Putin per rispondere alle sanzioni occidentali. Aveva lasciato la banca come vicepresidente, ma non era chiaro se avesse mantenuto i collegamenti con essa. In precedenza era stato vice capo di un importante dipartimento dell'amministrazione del Cremlino di Putin. Era ricco grazie alla sua impresa di costruzioni.

Anastasia, la figlia 26enne di Avayev

Secondo alcuni Avayev era geloso dopo aver scoperto che la moglie era stata messa incinta dall’autista. Ma i rapporti sono ambigui sul fatto che la donna morta fosse incinta.

Altri resoconti suggeriscono che il ricco ex banchiere avesse scoperto che sua moglie aveva una relazione e che l'autista si fosse dimesso. Ci sono state anche affermazioni che la coppia era stata coinvolta in una controversia giudiziaria in materia finanziaria.

Ma fonti investigative affermano che stanno sondando una serie di piste.

Nell’appartamento di lusso, che era chiuso dall’interno, sono state trovare in tutto 13 armi sono state trovate nell'appartamento di lusso. Una vicina di nome Kristina ha detto: «Ho sentito tre spari e urla. Una donna stava urlando. Poi sono stati sparati altri due colpi. Nessun altro stava urlando».

La scena del crimine

«Ho guardato fuori dalla finestra - ho pensato che fossero fuochi d'artificio... Si è scoperto che non lo erano, mia madre mi ha detto che erano sicuramente spari».

Una vicina di casa ha detto: «Forse è stato a causa delle sanzioni: tutti sono depressi, alcuni sono disposti a prendere misure estreme». Ha detto che le sanzioni e la recessione economica potrebbero aver colpito la sua attività. «Forse era indebitato e ha deciso di spararsi», ha detto.

Un'altra vicina di casa ha detto: «Era un uomo intelligente, quasi il capo della Gazprombank. L'avevo visto: non sembrava un maniaco. Era un secchione. Non aveva motivo di farlo. Era ricco, intelligente. Non c'è modo che un uomo del genere possa uccidere. Forse Avayev e la sua famiglia sono stati uccisi».

Condominio di Avayev a Mosca Morte Avayev La scena del crimine 2