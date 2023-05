LA STRAGE DEI CICLISTI – A MILANO UN CINESE DI 55 ANNI IN BICICLETTA È STATO TRAVOLTO DA UN TIR E TRASCINATO SULL'ASFALTO PER 300 METRI. PORTATO IN OSPEDALE, È MORTO POCO DOPO – L'IMPATTO A UN INCROCIO IN VIA COMASINA, MENTRE IL CAMION SVOLTAVA A DESTRA. SEMBRA CHE LA VITTIMA NON STESSE UTILIZZANDO LA PISTA CICLABILE PRESENTE – SOLO NELL'ULTIMO MESE A MILANO SONO MORTE OTTO PERSONE IN INCIDENTI STRADALI

Estratto dell'articolo di Alessandro Gemme per www.milanotoday.it

Un ciclista di 55 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion in via Comasina a Milano nella mattinata di lunedì 8 maggio. Tutto è accaduto poco prima delle 10.30 […]

Stando a una prima ricostruzione sembra che entrambi i veicoli stessero viaggiando lungo via Comasina dalla periferia verso il centro (il velocipede pare stesse circolando a destra dell'autocarro, pare fuori dalla pista ciclabile). L'incidente è avvenuto all'altezza di via Novate quando il camion ha svoltato a destra al semaforo urtando il ciclista con la parte anteriore del mezzo e trascinandolo per circa 300 metri.

Le condizioni del 55enne (cittadino cinese residente a Cormano) sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda, ma è spirato poco dopo.

Il conducente del mezzo pesante, un italiano anche lui 55enne, è risultato negativo ai primi accertamenti con l'etilometro. Rischia una accusa di omicidio stradale.

Quello di oggi, in ordine cronologico, è l'ultimo di una triste scia di gravi incidenti tra camion e biciclette. Lo scorso 20 aprile la 39enne Cristina Scozia - mamma di una bimba di 6 anni - era stata travolta e uccisa da una betoniera in via Francesco Sforza mentre andava in bici. Prima di lei, a febbraio, era toccato alla 38enne Veronica Francesca D'Incà, investita da un mezzo pesante all'angolo tra Loreto e viale Brianza. Prima ancora, a novembre, a perdere la vita era stata Silvia Salvarani, trascinata da una betoniera - di nuovo - sui Bastioni di Porta Nuova. Anche lei era in bici. […]

