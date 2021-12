LA STRAGE DEI NO VAX – UNA HOSTESS 32ENNE VALDOSTANA È MORTA PER UNA MIOCARDITE FULMINANTE DOPO AVER CONTRATTO IL COVID: LA DONNA, MAMMA DI UN BIMBO DI 2 ANNI, NON ERA VACCINATA E NON AVEVA PATOLOGIE PREGRESSE – ERA RICOVERATA DA UN MESE IN RIANIMAZIONE A TORINO: LE SUE CONDIZIONI SEMBRAVANO MIGLIORARE, MA…

Da www.leggo.it

elisa chamen 3

Miocardite fulminante da covid. È morta questa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino Elisa Chamen, la 32enne valdostana positiva al covid con miocardite. La donna - che non era vaccinata e non aveva patologie pregresse - era ricoverata dal 28 novembre in Rianimazione, in prognosi riservata, dopo il trasferimento dall'ospedale di Aosta a quello di Torino.

elisa chamen 5

ELISA, HOSTESS MORTA PER COVID

Lavorava come assistente di volo per la compagnia Blu Panorama e viveva ad Ajaccio, in Corsica. Aveva un figlio di due anni.

"Elisa era bellissima, con il sorriso sempre sulle labbra e sempre di buon umore". Lo racconta un parente della donna positiva al Covid-19 morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

elisa chamen 1

La giovane, Elisa Chamen, aveva 32 anni e un figlio piccolo. "Era nata e cresciuta in Valle d'Aosta, ha studiato qui e ha vissuto qui fino a quando non è diventata assistente di volo", prosegue il familiare. Da anni viveva in Corsica e lavorava per la compagnia aerea Blu Panorama.

terapia intensiva covid 4

Non vaccinata e positiva al Covid, la donna ha sviluppato una miocardite fulminante e una polmonite riconducibili al virus ed è morta per arresto cardiaco. Era ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Giovanni Bosco di Torino dal 28 novembre, dopo esservi stata trasferita dal Parini di Aosta. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano migliorate, tanto che era stata staccata dalle macchine. La situazione è precipitata inaspettatamente - fanno sapere dal San Giovanni Bosco - nel giro di 48 ore. "Un enorme dispiacere, un giorno davvero triste", aggiungono dall'ospedale.

terapia intensiva covid 3 terapia intensiva covid 2

terapia intensiva covid 1