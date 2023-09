30 set 2023 12:00

LA STRAGE DI ROTTERDAM SI POTEVA EVITARE – LE ALLERTE SU FOUAD, IL 32ENNE MAGHREBINO CHE HA UCCISO TRE PERSONE NELLA CITTÀ OLANDESE, ERANO MOLTE E CIRCONSTANZIATE. UN MAGISTRATO AVEVA AVVERTITO L’UNIVERSITÀ DEI SUOI “COMPORTAMENTI PSICOTICI”: NON SOLO PER I MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI, MA ANCHE PER QUELLA VOLTA CHE, STESO SEMINUDO IN GIARDINO, RIDEVA A SQUARCIAGOLA SENZA MOTIVO – NEL SUO TELEFONINO, GLI INQUIRENTI HANNO TROVATO FOTO DI GENTE PUGNALATA E TESTI DI PROPAGANDA NEONAZISTA. IN UNA CHAT SU 4CHAN SCRIVEVA...