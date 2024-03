17 mar 2024 10:00

UNA STRAGE SENZA FINE: DOPO IL FEMMINICIDIO IN SALENTO, A ROMA UN 36ENNE DI ORIGINI CINESI HA AMMAZZATO CON UNA COLTELLATA LA MOGLIE, SUA CONNAZIONALE. IN CASA C’ERA ANCHE LA LORO FIGLIA DI 5 ANNI - L'OMICIDIO È AVVENUTO IN ZONA "QUADRARO" - IL KILLER È STATO ARRESTATO MENTRE PROVAVA A SCAPPARE…