STRANEZZE BRITISH - GLI STRANIERI CHE HANNO VISSUTO NEL REGNO UNITO HANNO RACCONTATO LE ABITUDINI INGLESI CHE LI HANNO SCIOCCATI - KIARA BAY, 21 ANNI: "SONO RIMASTA SBALORDITA DALLA PASSIONE DEGLI INGLESI PER IL PUB E LA BIRRA. EPPURE L'ULTIMA CHIAMATA E' ALLE 23! A QUELL'ORA IN ITALIA CI SI PREPARA PER USCIRE..."

Kiara Bay, italiana di 21 anni, ha raccontato su un social le esperienze più scioccanti dal suo punto di vista di sei mesi passati a Londra. «Nel complesso è stata una bella esperienza, ma ci sono stati momenti di choc culturale che mi hanno lasciata incuriosita e confusa».

Per esempio, la «cultura del pub. Sono rimasta sbalordita dalla passione degli inglesi per il pub e la birra, perché il loro stereotipo è quello di essere chiusi e raffinati». «Ci sono così tanti pub. Ma nonostante questo amore, l’ultima chiamata è alle 23. In Italia alle 23 ci si prepara per uscire!».

Bay si è stupita anche del modo in cui gli inglesi «attraversano la strada». «Siccome a Londra guidano a sinistra, il traffico non proveniva dalla direzione che mi aspettavo»

Kiara ha detto di aver trovato confuso il fatto che "pants" significasse "biancheria intima" e "trousers" "pantaloni". Sempre sulla lingua: «Quando qualcuno ti dice «good shout» intende una «buona idea». «E il negozio chiamato 'Currys' non vende curry, ma elettronica». E «Per salutare, nel Regno Unito dicono: " Are you alright?" Significa solo "ciao". Ma ogni volta che l'ho sentito, ho pensato di sembrare triste o turbata».

«La parola “terribly” significa “veramente” ma anche “awfully” significa “veramente”». E poi: «Invece che 'sleeping' (dormire) gli inglesi dicono 'lie in' (mentire). Non è un grande problema, ma fonte di confusione nella conversazione».

Alla ragazza hanno subito risposto altri utenti, raccontando le loro esperienze. Hanya Bella, dalla Malesia, ha spiegato in dettaglio come si erano confusi su diversi elementi della cultura britannica dopo essersi trasferiti nel paese per seguire l'istruzione superiore.

Ha scritto: «Per me è stato più simile a una sorpresa, il Regno Unito ha molti edifici funzionanti che hanno più di 300 anni. Ad esempio, quello che mi ha sbalordito è che Cambridge è più antica dell'impero Majapahit (il vecchio impero in Indonesia prima che arrivasse l'Europa)».

E: «Mucche intorno a Cambridge. Questo è specifico di Cambridge come città. Quando sono appena arrivata, ero oltremodo scioccata nel vedere... mucche... nel mezzo della città... proprio dietro il King's College».

Shamim Chowdhury: «Una cosa MOLTO importante, quando si attraversa la strada: guarda bene o muori. Si guida a sinistra, quindi quando attraversi una strada guarda prima a destra e non solo uno sguardo istintivo a sinistra come sei stato abituato a fare per tutta la vita».

