STRANGER A CHI? - IL PERSONAGGIO DI EDDIE, IL METALLARO INCOMPRESO E SPACCIATORE DI STRANGER THINGS, LA SERIE CULT DI NETFLIX, SI ISPIRA AL TERRIBILE CASO DE "I TRE DI WEST MEMPHIS" CHE SCONVOLSE L’AMERICA DEGLI ANNI ’90, GIA’ TERRORIZZATA DAL FENOMENO DELLE SETTE SATANICHE – UN POMERIGGIO DI MAGGIO FURONO RINVENUTI IN UN TORRENTE I CORPI DI TRE BAMBINI SCOMPARSI MUTILATI E LEGATI CON I LACCI DELLE SCARPE – A FINIRE IN GALERA FURONO TRE…

Dagotraduzione da Daily Mail

eddie (joseph quinn) in stranger things

I fan di Stranger Things sono incollati alla TV da quando su Netflix è uscita la quarta stagione, ma anche quelli che si sono appena uniti all'Hellfire Club (l’associazione di Dungeons & Dragons del liceo di Hawkins) al centro della serie, rimarranno sconvolti nello scoprire l'orribile vero crimine che ha ispirato la trama della serie cult.

Un famoso caso di cronaca nera avvenuto a West Memphis, in Arkansas risulterà familiare agli spettatori della serie.

Siamo nel 1993: "i tre di West Memphis" sono un gruppo di adolescenti che vengono condannati per l'efferato omicidio di tre bambini.

damien echols

Questa storia ha ispirato il personaggio di Eddie Munson (Joseph Quinn), leader dell'Hellfire Club di Stranger Things.

Nella serie, Eddie è un metallaro incompreso e spacciatore di droga, etichettato come un "mostro" dagli atleti della Hawkins of High School, e ha un disprezzo particolare per Jason Carver (Mason Dye), il capitano della squadra di basket.

Tuttavia, ciò non gli impedisce di fare amicizia con la ragazza di Jason, la cheerleader Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), quando lei gli chiede delle droghe che possano mettere fine ai suoi incubi.

Chrissy viene uccisa e Jason incita una folla inferocita per dare la caccia a Eddie, convinto che sia il leader di una setta satanica (In realtà non è così).

La trama si ispira al "terrore per il satanismo" che attanagliò gli USA negli anni '80 e '90: tra le teorie complottiste, c’era quella per cui gli adoratori del diavolo stavano commettendo abusi e omicidi rituali di bambini.

Il destino di Eddie rimane sconosciuto fino all'uscita del secondo volume della stagione il 1 luglio, ma la sua storia di emarginato preso di mira per un crimine è stata ispirata da eventi veri.

michael moore una delle tre vittime west memphis 1993

Netflix Geeked ha confermato che il si ispira a Damien Echols, un membro chiave dei “West Memphis Three”.

Nel 1993, tre bambini di otto anni - Michael Moore, Steven Branch e Christopher Byers - furono trovati mutilati e legati con i lacci delle scarpe in un torrente a West Memphis.

Le forze dell'ordine erano convinte che gli omicidi fossero stati eseguiti da una setta satanica e si sono immediatamente avvicinati al diciottenne Echols, che si dilettava di stregoneria, aveva i capelli lunghi, leggeva i libri di Stephen King e amava l'heavy metal e ai suoi amici, Jason Baldwin e Jessie Misskelley Jr., altri due sbandati, ancora minorenni.

Echols aveva abbandonato la scuola ed era già stato arrestato in passato per taccheggio e furto con scasso. Aveva problemi di salute mentale, inclusa la depressione. Lui nega tutto, ma Jessie Misskelley, interrogato per 12 ore senza avvocato nonostante fosse minorenne, ammette di aver ucciso i bambini con il supporto di Baldwin e Echols.

Ritratterà poco dopo, ma ormai la confessione è stata messa a verbale.

steven branch una delle tre vittime west memphis 1993 (1993)

Non solo, arrivano anche diverse testimonianze che sembrerebbero inchiodare i tre.

Al termine di un processo mediatico , Echols, che all'epoca dei fatti era l'unico maggiorenne, fu condannato alla pena di morte mentre Baldwin e Misskelley Jr. furono condannati entrambi all'ergastolo

"I tre di West Memphis”, sono rimasti famosi per decenni in maniera sinistra, anche se i ragazzi hanno continuato a rivendicare la loro innnocenza.

Nel 2007, il test del DNA, una tecnologia che non era disponibile nel 1993, ha mostrato che non c'erano prove fisiche che collegassero nessuno dei tre al crimine.

Il caso si è di nuovo imposto all'attenzione nazionale e celebrità come Johnny Depp, il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder e Natalie Maines dei The Chicks (ex Dixie Chicks) hanno sostenuto la liberazione degli tre ormai uomini.

christopher byers una delle tre vittime west memphis 1993

Nel 2011, Echols, Baldwin e Misskelley sono stati rilasciati.

L'anno successivo, Echols ha pubblicato il suo libro di memorie "Life After Death". Invece nel 2014 ha dato alle stampe "Yours for Eternity: A Love Story on Death Row" con sua moglie, Lorri Davis, che aveva incontrato mentre era in prigione.

eddie (joseph quinn) in stranger things 2 stranger things quarta stagione 13 stranger things quarta stagione 12 eddie (joseph quinn) in stranger things 3