Partire per lo spazio era già stata un'impresa. Tornare sulla Terra si sta rivelando altrettanto complicato. Starliner, la nuova navicella della Boeing, era riuscita a decollare per il suo primo volo con due astronauti a bordo il 5 giugno, dopo due lanci rinviati durante il conto alla rovescia per problemi tecnici. Perdendo elio da 3 valvole, con 5 motori su 28 che funzionavano a singhiozzo, aveva raggiunto la Stazione spaziale internazionale a 400 chilometri di altitudine dopo un giorno di viaggio. […]

La permanenza nello spazio dei due astronauti di Starliner, i veterani della Nasa Butch Wilmore, 61 anni, e Sunita Williams, 58, doveva concludersi dopo una settimana. Le disavventure del viaggio di andata, però, hanno convinto Nasa e Boeing a usare cautela. […]

Prima di dare luce verde per la ripartenza, gli ingegneri americani si sono messi a ricontrollare valvole non proprio a tenuta stagna e propulsori ad affidabilità intermittente. La data del ritorno a Terra, fissata inizialmente per il 13 giugno, è così slittata al 18. Dal 18 si è scelto di aspettare per prudenza fino al 22. Il 22 non tutti i controlli erano completi, e la Stazione era in subbuglio per una programmata passeggiata spaziale.

L'addio di Wilmore e Williams all'orbita è stato così portato al 26 giugno. Neanche quell'appuntamento però ha resistito a lungo. Il ritorno di Starliner sulla Terra è stato posticipato a data da destinarsi. La Nasa minimizza i problemi. La cambusa della Stazione è piena: anche con 9 astronauti a bordo non ci saranno penurie. […]

Wilmore e Williams nel frattempo si rendono utili con i lavori di bordo. Per la Boeing si tratta però di un imbarazzo che non passa inosservato. Sbuffi e singhiozzi dei motori di Starliner si accompagnano ai problemi di sicurezza degli aerei dell'azienda. […]

Gli inciampi della Boeing non sono una buona notizia neanche per la Nasa. Nel 2014 l'agenzia spaziale Usa aveva deciso di affidarsi a due aziende private per costruire la navicella del futuro. […] Ad aggiudicarsi i due contratti fu la allora sconosciuta SpaceX, guidata da un certo Elon Musk (prese dalla Nasa 2,6 miliardi di dollari) e la Boeing, finanziata con 4,2 miliardi.

Tra le due industrie, la Boeing era considerata la più affidabile. È stata invece SpaceX a raggiungere per prima la Stazione con degli astronauti a bordo nel 2020. Da allora le navicelle di Musk hanno svolto il compito di taxi 8 volte e si preparano a riportare l'uomo sulla Luna. Hanno valvole e propulsori più affidabili, ma non altrettanto, dal punto di vista Usa, si può dire di Musk, in affari con la Cina e ambiguo nei rapporti con la Russia. Né i problemi sulla Terra né quelli in cielo fanno oggi dormire sonni tranquilli alla Nasa.

