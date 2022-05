STREAMING WARS - SE NETFLIX PER LA PRIMA VOLTA HA REGISTRATO UN CALO DEGLI ABBONATI, DISNEY PLUS SE LA CAVA BENISSIMO: AL 2 APRILE GLI ABBONATI ERANO 137,7 MILIONI, +33% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE - LA MOLTIPLICAZIONE DEI SERVIZI DI STREAMING HA APERTO UNA VERA GUERRA TRA LE PIATTAFORME: AD USCIRNE VINCENTE, FINORA, E' STATA PROPRIO LA PIATTAFORMA DISNEY...

Dagotraduzione da Cnet

Icone Disney+

Disney Plus è arrivato a 137,7 milioni di abbonati al 2 aprile, ha detto mercoledì la Disney. Si tratta di un aumento del 33% rispetto all'anno precedente, ma soprattutto mostra che la crescita degli abbonati Disney Plus ha resistito relativamente bene nell'ultimo trimestre, salendo di 7,9 milioni rispetto ai tre mesi precedenti, mentre il leader mondiale Netflix perdeva abbonati per la prima volta dopo un decennio.

su disney+ una serie sul sextape tra pamela e tommy lee 8

Netflix, il più grande servizio di video in abbonamento a livello globale, ha accumulato 221 milioni di abbonati, ma il mese scorso ha riferito che la sua classifica di abbonati si è ridotta di 200.000 account nei primi tre mesi di quest'anno, il primo calo complessivo degli abbonati dell'azienda. Il declino di Netflix, e la sua aspettativa di perdere ancora più utenti nella prima della metà dell'anno, ha sconvolto la fiducia di Hollywood nello streaming come via per un futuro sostenibile.

L'ultimo aumento netto di Disney Plus di 7,9 milioni di abbonati è più basso rispetto al salto di 11,7 milioni del precedente, ma è ancora più forte dei 2,1 milioni di aggiunte nel trimestre precedente. La Disney ha anche fatto sapere che gli abbonati Hulu sono cresciuti fino a 45,6 milioni e che quelli a ESPN Plus sono saliti a 22,3 milioni.

Fino al mese scorso, gli anni di crescita costante di Netflix hanno spinto quasi tutte le principali società di media di Hollywood a versare miliardi di dollari nelle proprie operazioni di streaming. Queste cosiddette guerre di streaming hanno portato a un'ondata di nuovi servizi, tra cui Apple TV Plus, HBO Max, Peacock, Paramount Plus e, naturalmente, Disney Plus.

Disney +

All'inizio, Disney Plus si è rivelato uno straordinario successo nelle guerre di streaming. La crescita di Disney Plus ha superato quella di tutti i nuovi concorrenti, ed è stato definito «uno dei più grandi lanci di prodotti di tutti i tempi».

La Disney ha previsto che Disney Plus avrà tra i 230 e i 260 milioni di abbonati a livello globale dopo cinque anni, alla fine del 2024.

Non tutti gli abbonati Disney Plus sono uguali. In Europa e in India, Disney Plus è incluso in un'offerta di streaming più ampia. E in paesi come l'India, il prezzo di un abbonamento è una frazione di quello che costa in altri mercati del mondo.

NETFLIX

Negli ultimi tre anni, ci sono state offerte più scelte di servizi di streaming TV che mai. E la concorrenza è diventata feroce.