5 ott 2024 19:20

STRIANO MA VERO: ANCHE GLI SPIONI VENGONO SPIATI – LA PROCURA DI PERUGIA HA FATTO PEDINARE IL FINANZIERE AL CENTRO DELLO SCANDALO DOSSIER E HA SCOPERTO CHE SI INCONTRA REGOLARMENTE CON ALTRI INDAGATI, EX COLLEGHI E VARI EX CONOSCENTI. SECONDO I PM, POTREBBE AVER INQUINATO LE INDAGINI, E ANDREBBE ARRESTATO PER IL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL REATO – STRIANO HA AVUTO PARTICOLARE CAUTELA: SAPENDO DI ESSERE INTERCETTATO, HA DISATTIVATO IL TROJAN SUL SUO TELEFONINO E HA FATTO IN MODO CHE I SUOI COLLOQUI NON VENISSERO CAPTATI…