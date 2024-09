STRISCIA IL “POLIZIOTTO”! - MARCO CAMISANI CALZOLARI, L’INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” CHE SI OCCUPA DI CRIMINI INFORMATICI, È STATO INSIGNITO DEL TITOLO DI “POLIZIOTTO AD HONOREM” – PER GLI AGENTI “HA CONTRIBUITO A DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA SU QUESTIONI FONDAMENTALI COME LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, LA PREVENZIONE DELLE TRUFFE DIGITALI E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO”. IN PRATICA, LUI SÌ CHE HA FATTO SERVIZIO PUBBLICO…

(Adnkronos) - In una cerimonia ufficiale svoltasi ieri a Caivano, Marco Camisani Calzolari è stato insignito del titolo di 'Poliziotto ad honorem' per il suo costante impegno nella lotta contro i crimini informatici e nella promozione della cultura della sicurezza digitale. Con oltre 35 anni di esperienza nel mondo digitale, si legge su 'Commissariato di P.s. online, sportello per la sicurezza degli utienti del web', Camisani Calzolari ha saputo distinguersi come esperto nel campo della tecnologia, educando e sensibilizzando cittadini e aziende su tematiche legate alla cybersicurezza.

Testimonial della Polizia di Stato italiana e membro del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha svolto un ruolo cruciale nel proteggere il tessuto sociale e economico del Paese dalle minacce informatiche. Attraverso i suoi interventi televisivi, come volto di 'Striscia la Notizia', e le numerose collaborazioni istituzionali, ha contribuito a diffondere la consapevolezza su questioni fondamentali come la protezione dei dati personali, la prevenzione delle truffe digitali e il contrasto al cyberbullismo. Il riconoscimento di Poliziotto ad honorem, conferito durante la celebrazione del Santo Patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo, sottolinea la sua vicinanza alla prima forza di Polizia italiana e l'instancabile dedizione alla sicurezza online.

La Polizia di Stato, nel corso della cerimonia, ha voluto evidenziare come il contributo di Camisani Calzolari sia stato determinante nel supporto delle attività di sensibilizzazione volte a proteggere i più deboli e le persone meno avvezze alle insidie del digitale, come anziani e giovani. Nel suo discorso Camisani Calzolari ha espresso grande orgoglio per il riconoscimento, sottolineando l'importanza della cooperazione tra istituzioni e cittadini per affrontare le sfide del mondo digitale: "Questo titolo non rappresenta solo un onore personale, ma un invito a continuare con ancora maggiore impegno il lavoro di sensibilizzazione e tutela delle persone di fronte alle minacce della rete.

Siamo tutti coinvolti nel garantire un ambiente digitale più sicuro e sostenibile per le future generazioni". Con questa onorificenza, Camisani Calzolari si unisce a una ristretta cerchia di personalità che, pur non appartenendo direttamente al corpo di Polizia, hanno offerto un contributo straordinario alla sicurezza del Paese diventando ambasciatore dei valori della legalità che incarna la Polizia di Stato.

