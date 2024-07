GLI STUDENTI ITALIANI? SONO DEI VERI "CIUCCI" – AL SUD IL 52% DEI RAGAZZINI ALL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA MEDIA NON HA COMPETENZE BASE IN MATEMATICA E IL 40% FATICA IN ITALIANO - ALLEVIAMO SOMARI DI ALTO LIVELLO: IL 6,6% DEGLI STUDENTI NON HA COMPETENZE MINIME - IN CAMPANIA E SARDEGNA LA SITUAZIONE E' PARTICOLARMENTE GRAVE: L'IGNORANZA DILAGA...

1.IN MATEMATICA COMPETENTI SOLO 4 SU 10 TREDICENNI AL SUD

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Solo il 48% degli studenti e delle studentesse di terza media della macro-area Sud raggiunge almeno il livello 3, ovvero il livello di base in Matematica e questa percentuale scende drammaticamente al 39% nel Sud e Isole. E' quanto emerge dal Report Invalsi 2024.

"Un dato allarmante", lo ha giudicato il presidente Invalsi, Roberto Ricci. Come era avvenuto nel 2023, anche i risultati del 2024 confermano che si è fermato il calo in Italiano e Matematica riscontrato tra il 2019 e il 2021, ma purtroppo non si riscontra ancora un'inversione di tendenza. Gli esiti di Inglese (sia listening sia reading) sono invece in netto miglioramento.

2.IL 6,6% DEGLI STUDENTI NON HA COMPETENZE MINIME

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - A livello nazionale la dispersione scolastica implicita (di chi non raggiuge le competenze minime 'accettabili') raggiunge il valore più basso da quando è iniziata la sua rilevazione nel 2019.

E' quanto emerge dal Report Invalsi 2024. Nel 2019 la dispersione scolastica implicita si attestava al 7,5%, per salire al 9,8% nel 2021, forse anche a causa di lunghi periodi di sospensione delle lezioni in presenza. Nel 2022 era passata al 9,7% ; nel 2023 si è attestata all'8,7%. Nel 2024 scende al 6,6% e solo in due regioni italiane (Campania e Sardegna) rimane sopra il 10%. A inizio secolo la dispersione era di oltre il 25%.

3.INVALSI, 6 TREDICENNI SU 10 HANNO RISULTATI ADEGUATI IN ITALIANO

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Peggiorano le performance degli studenti di terza media in italiano. A livello nazionale gli studenti e le studentesse che raggiungono risultati almeno adeguati, ossia in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali, sono infatti in Italiano il 60%, con -2 punti percentuali rispetto al 2023.

Il Report 2024 di Invalsi evidenzia che le regioni del Settentrione e del Centro mostrano un progressivo, debole peggioramento mentre le regioni del Mezzogiorno una complessiva stabilità dal 2021. Risultati analoghi a quelli del passato si registrano in Matematica: 56% (invariato rispetto al 2021, 2022 e al 2023). Tuttavia in Matematica in diverse regioni del Mezzogiorno meno del 50% degli studenti raggiunge almeno il livello di base.

In Inglese la situazione è invece in miglioramento: Reading (A2) fa registrare buoni risultati per l' 82% (+2 punti percentuali rispetto al 2023 e +4 punti percentuali rispetto al 2022 e + 6 punti percentuali rispetto al 2021). Inglese Listening (A2) vede il 68% degli studenti competenti (+3 punti percentuali rispetto al 2023, +6 punti percentuali rispetto al 2022 e +8 punti rispetto al 2021).

Dall'inizio della rilevazione (2018) è aumentata di ben 14 punti percentuali la quota di allievi e allieve che raggiungono il prescritto A2 in Listening. Le prove Invalsi 2024 hanno coinvolto circa 1 milione di allievi e allieve della scuola primaria (classe II e classe V), circa 570.000 studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado (classe III) e più di 1 milione di studenti della scuola superiore.