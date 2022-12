STUPIDO HOTEL! I CLIENTI VOGLIONO LE CAMERE CON VISTA E UN HOTEL DI ROMA POTA OLTRE I LIMITI CONSENTITI TRE PLATANI: ARRIVA LA MAXI-MULTA DI QUASI 57 MILA EURO – PER I TITOLARI DELLA STRUTTURA I TRE ALBERI RISCHIAVANO DI CADERE - DI DIVERSA IDEA, INVECE, I VIGILI E IL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DEL COMUNE. ALL’ALBERGO CONTESTATI ANCHE LAVORI NON AUTORIZZATI SU BENI CON VINCOLI PAESAGGISTICI

Estratto dell’articolo di Francesco Pacifico per “Il Messaggero - Edizione Roma”

È costata cara a un albergo di via Trionfale la potatura di tre storici platani quasi davanti alla propria facciata: quasi 58mila euro e non per il conto presentato dai giardinieri. Precisamente, gli è stata recapitata una multa da 56.781 euro, elevata dalla polizia locale su input del Servizio giardini per aver tagliato oltre il dovuto tre splendidi esemplari della flora romana. Che ora sembrano tre arbusti scheletrici.

Per la cronaca, i titolari dell'hotel in questione, il Monastero dei Santi, si sono giustificati che viste le mancate attività di capitozzatura da parte del Comune, volevano soltanto mettere in sicurezza gli alberi dopo la pericolosa caduta di alcuni pesanti rami sulla carreggiata stradale.

Di diversa idea, invece, i vigili e il dipartimento Tutela ambientale del Comune: non soltanto i proprietari della struttura hanno tagliato oltre i criteri consentiti dal regolamento comunale sul verde, ma forse volevano anche garantire ai loro ospiti una vista più ampia e mozzafiato sulla riserva di Monte Mario. Anche per questo la società proprietaria, la Slam Srl, oltre al danno arrecato alla proprietà pubblica, è stata sanzionata anche per lavori non autorizzati su beni paesaggistici vincolati.

