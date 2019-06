STUPRI CHE NON LO ERANO – NUOVO COLPO DI SCENA SUL CASO NEYMAR: I LEGALI DELLA RAGAZZA, CHE HA ACCUSATO IL CALCIATORE DI VIOLENZA SESSUALE, HANNO RINUNCIATO AL MANDATO RIVELANDO CHE LA RICHIESTA INIZIALE ERA DI UNA DENUNCIA “PER AGGRESSIONE, NON PER STUPRO” – E INTANTO IN FRANCIA È STATA ARCHIVIATA L’INCHIESTA PER ABUSI SESSUALI CONTRO L’ATTORE GERARD DEPARDIEU…

Nuovo colpo di scena nel caso Neymar: lo studio legale incaricato in un primo tempo dalla ragazza brasiliana che accusa il campione brasiliano rivela di aver rinunciato al suo mandato perché la richiesta iniziale era di una denuncia «per aggressione, non per stupro». La donna, secondo la Fernandes Abreu Advogados, avrebbe riferito ai legali «che il rapporto avuto con Neymar Jr. era stato consensuale, ma che durante l’atto il giocatore era diventato violento» e l’aveva di fatto aggredita.

La rescissione del mandato, ha spiegato al Jornal Nacional l’avvocato José Edgard da Cunha Bueno Filho, è dovuta anche a una divergenza sulla linea legale da seguire. «Ero contro ogni azione eclatante», le sue parole. Gli ormai ex legali della donna, secondo quanto racconta Globoesporte, avevano avuto un incontro con i rappresentanti di Neymar lo scorso mercoledì: in quell’occasione era stata respinta ogni ipotesi di transazione giudiziaria in ambito civile.

«Purtroppo Neymar ha minimizzato l’incidente». Poi, il 31 maggio l’accusatrice ha dato incarico ad altri legali, e l’accusa nella denuncia presentata è risultata di stupro. Ma secondo lo studio Fernandes Abreu, la donna rischierebbe ora un’accusa per diffamazione: i rapporti medici dell’ospedale parlano di segni di aggressione, non di violenza sessuale.

Sabato il nazionale verdeoro ha pubblicato un video di sette minuti su Instagram, negando con veemenza di aver violentato la donna.

Intanto il caso Neymar continua a scuotere la nazionale brasiliana, in ritiro per la Copa America. Il ct Tite ha rivelato di aver avuto due colloqui col giocatore in questi giorni; il primo per annunciargli che la fascia di capitano passava a Dani Alves, la seconda domenica sulla denuncia di violenza. Il giocatore avrebbe pianto, discolpandosi e chiedendo di poter continuare a lavorare con la Selecao per recuperare serenità.

L’inchiesta per stupro e violenza sessuale contro l’attore Gerard Depardieu, aperta dopo una denuncia presentata nell’agosto 2018, è stata archiviata oggi. Secondo la Procura, «le numerose indagini svolte nell’ambito di questa procedura non hanno permesso di caratterizzare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi».

A denunciare l’attore, il 27 agosto 2018 a Aix-en-Provence, era stata una giovane attrice e ballerina di una ventina d’anni. La posizione di Depardieu era quella di avere preso la ragazza sotto la sua ala, fornendole consigli per la sua carriera emergente, mentre la donna sosteneva di essere stata abusata a margine di un provino informale per un’opera teatrale.

