LO STUPRO DI ANAGNI - DOVEVANO VEDERSI PER PARLARE DELLA LORO RELAZIONE MA LUI LA STUPRA IN MACCHINA PER 7 ORE - IL RAGAZZO 33ENNE HA FILMATO LE MOLESTIE: SPUTI IN FACCIA, INSULTI, SCHIAFFI, MINACCIANDO LA FIDANZATA DI PUBBLICARE I VIDEO SU INTERNET - LA TRAGICA STORIA È AVVENUTA TRA PIGLIO, FROSINONE E ANAGNI - UN PARENTE DELLA RAGAZZA, APPENA TORNATA A CASA, HA SUBITO NOTATO I LIVIDI E L'HA PORTATA AL PRONTO SOCCORSO - ORA I FILMATI DEL RAGAZZO NON SONO SUL WEB MA NELLE MANI DELLE FORZE DELL'ORDINE...