SULLA SUA CATTIVA STRADA - A ROMA SI SPARA: UN 30ENNE ROMENO ADRIAN PASCU È STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA NELL'ANDRONE DI UN PALAZZO A PRIMAVALLE. FORSE IL KILLER HA UTILIZZATO UN SILENZIATORE - NEL 2014 AVEVA RACCONTATO IN TV LA SUA ESPERIENZA IN CARCERE – “SONO ARRIVATO A FARE IL LADRO PERCHÉ...”

Un uomo è stato ucciso stamattina a colpo di pistola in un palazzo un via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, alla periferia di Roma. Si tratta di un cittadino romeno, Adrian Pascu, 30 anni, già noto alle forze dell'ordine. È stato trovato nell'androne del palazzo, accanto all'ascensore. Sono in corso indagini della Squadra Mobile.

L'uomo è stato trovato poco dopo le 8 nell'androne del palazzo, a terra sporco di sangue, vicino al vano ascensore, come se la vittima stesse entrando. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri. Sono stati trovati tre bossoli sul pavimento.

L'omicidio è avvenuto in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle. A scoprire il corpo, trovato davanti all'ascensore, in una pozza di sangue, il postino, che ha visto l'uomo e chiamato le forze dell'ordine. La vittima è stata colpita da tre spari: uno al fianco e due all'addome. Nessuno dei condomini avrebbe sentito gli spari. Ad indagare sull'omicidio la Squadra Mobile.

Non si esclude che l'agguato sia avvenuto diversi minuti prima del ritrovamento, addirittura intorno alle 6.30. Forse il killer ha utilizzato un silenziatore e così l'allarme è scattato solo quando il postino è arrivato nello stabile. I poliziotti in queste ore stanno ascoltando conoscenti, amici del giovane e altri condomini del palazzo per poter acquisire elementi utili alle indagini. Si scava nella vita del trentenne per chiarire se recentemente abbia avuto problemi con qualcuno e ricostruire come abbia trascorso le ultime ore di vita.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla morte del 30enne romeno ucciso questa mattina con tre colpi di pistola nell'androne di un palazzo in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle. Adrian Pascu aveva diversi precedenti penali. Il pm di turno ha affidato gli accertamenti ai poliziotti della Squadra Mobile che conducono le indagini per fare luce sull'accaduto.

Adrian Pascu era stato ospite nel novembre del 2014 della trasmissione televisiva "Siamo noi" su Tv2000. In quell'occasione il ragazzo, giunto in Italia senza i genitori quando aveva 13 anni, aveva raccontato la sua esperienza nel carcere. «Sono arrivato a fare il ladro perché avevo conosciuto un gruppo di connazionali che mi portarono sulla cattiva strada», raccontò in quell'occasione Adrian Pascu.