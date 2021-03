Antonello Guerrera per "la Repubblica"

Harry e Meghan hanno scelto "l' opzione nucleare". L' onda d' urto è devastante a Londra. Perché l' intervista dei duchi ribelli a Oprah Winfrey è molto più esplosiva di quella di Diana, con la quale ieri Meghan ha condiviso lo stesso braccialetto di diamanti e l' abissale disagio umano nella "gabbia" della Casa Reale, che l' ha spinta persino «a pensare al suicidio». Ma, a differenza dell' intervista di "Lady D" 26 anni fa, stavolta, come ha detto Jonny Diamond della Bbc, si tratta di una«coltellata, seppur avvolta nel velluto, dritta al cuore della monarchia».

I duchi del Sussex hanno esplicitamente accusato la monarchia e mezzo Paese di razzismo, argomento incandescente nel Regno Unito dell' assoluto "politically correct" e della storia imperiale e coloniale. Stando al loro racconto, qualcuno tra i Windsor temeva un colore della pelle «troppo scuro » del nascituro Archie, «nemmeno nominato principe dalla Regina», a differenza di George, Louis e Charlotte, figli di William e Kate, che «mi ha fatto piangere», ha rivelato Meghan.

Non solo: il razzismo oltremanica, secondo Harry perpetrato dai tabloid, «è stata la ragione principale» della loro fuga negli Stati Uniti, «e la mia famiglia non ha fatto nulla per proteggere Meghan dagli attacchi razzisti dei media». A differenza, aggiungerebbero i maligni, dell' ovatta reale che ha protetto il principe Andrea, figlio di Elisabetta e accusato di aver violentato una minorenne nello scandalo sessuale di Jeffrey Epstein.

Per questo il Paese, e soprattutto la monarchia britannica, sono sotto shock. C' è la furia dei commentatori conservatori: Clare Forges sul Times chiede a Buckingham Palace di strappare immediatamente tutti i titoli di Harry e Meghan, mentre per Piers Morgan Harry «vuole che l' America odi la sua stessa famiglia. È vergognoso che questi due si siano permessi di bollare la Casa reale come un covo di razzisti! È spazzatura ».

Ma l' argomento è esplosivo e Boris Johnson ieri si è guardato bene dal commentare, a parte ribadire il sostegno alla regina, ma del resto era il giorno del Commonwealth.

Mentre Elisabetta e il Palazzo, visto il disastroso precedente dell' intervista di Andrea, dovrebbero rimanere fedeli alla massima della sovrana, «never complain, never explain». Mai lamentarsi, mai spiegare. Anche questa volta?

L' accusa di razzismo alla famiglia è pesantissima. E il fatto che Harry e Meghan non abbiano rivelato l' identità del presunto autore aggrava ancora di più la situazione. Dopo l' intervista, Oprah ha specificato che, secondo quanto dettole da Harry, i colpevoli non sarebbero né la Regina, né suo marito Filippo. Escludendo Andrea dalla cerchia ristretta, rimarrebbero l' erede al trono Carlo, William e le loro mogli, Kate e Camilla, nel presunto cuore di tenebra nella "Ditta".

Converrà ai Windsor rimanere in silenzio su un argomento così incendiario? Certo la famiglia reale non è nuova ad accuse simili. Edoardo VIII aveva simpatie naziste e abdicò nel 1936, in passato Filippo si è abbandonato più volte a gaffe e humour razzisti e lo stesso Harry sfoggiò svastiche. Ma questa è un' ombra che nell' era di Black Lives Matter potrebbe diventare una macchia indelebile. «È la crisi peggiore dal '36» secondo l' esperta Penny Junor. Qualche settimana fa è morto pure uno dei corvi della Torre di Londra. Secondo la leggenda, i custodi della monarchia britannica. Contro la sua estinzione.

