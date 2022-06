4 giu 2022 17:15

LA SUA VERA “META” ERA NON PAGARSI IL MATRIMONIO! – ALTRO CEH FILANTROPIA: SHERYL SANDBERG, LA NUMERO DUE DI FACEBOOK, SI È DIMESSA PER UN PAIO DI SCANDALETTI MICA MALE CHE LA RIGUARDAVANO: HA USATO I FONDI DI “META” PER FINANZIARE LA FESTA DI MATRIMONIO CON L’ATTUALE FIDANZATO, TOM BERNTHAL, E IN PASSATO HA FATTO PRESSIONI SUL DAILYMAIL PER NON FAR USCIRE UN ARTICOLO SULL’EX, BOBBY KOTICK – DA TEMPO I RAPPORTI CON ZUCKERBERG ERANO AI MINIMI TERMINI…