Anais Ginori per “la Repubblica"

«Dovranno andarsene in qualche modo, dalla porta o dalla finestra », aveva detto nel 2006 l' allora amministratore delegato di France Télécom, Didier Lombard, annunciando 22 mila esuberi, un quinto degli effettivi, e lanciando un feroce piano di mobilità forzata, demansionamenti, ricollocamenti, tagli alle retribuzioni e innumerevoli altri mezzi di pressione.

Tra il 2006 e il 2010, migliaia di dipendenti se ne sono andati, ma alcuni non hanno retto. Stéphanie Moison, 32 anni, si è lanciata dalla finestra mentre stava al lavoro. Il giorno prima aveva inviato un' email a suo padre: «Non accetto la nuova riorganizzazione del servizio. Preferisco morire». Il tecnico Yonelle Dervin, dopo aver appreso del suo trasferimento, si è alzato nel mezzo della riunione, scusandosi con i colleghi prima di conficcarsi un coltello nello stomaco.

Lombard è stato condannato ieri per mobbing "morale e istituzionale" nel processo legato all' ondata di suicidi dei dipendenti che dieci anni fa scosse il colosso francese delle tlc. Una condanna che affronta per la prima volta la spietatezza di alcuni metodi di management e dei "cost killer" alla guida di grandi gruppi.

Finora nel codice penale francese, il reato di mobbing viene definito come «azione individuale ripetuta nel tempo con l' obiettivo o l' effetto di un effetto di peggioramento delle condizioni di lavoro». Con la nuova sentenza si affaccia una responsabilità collettiva dell' azienda. Insieme a Lombard sono stati condannati altri due dirigenti di France Télécom, diventata Orange nel 2013. Il gruppo è stato condannato a pagare una multa di 75 mila euro, e anche questa è una decisione inedita per una società quotata in Borsa.

Il processo France Télécom è diventato il simbolo di come la vita dei lavoratori possa trasformarsi in un inferno. Nel pieno dello scandalo, Lombard aveva parlato di «moda dei suicidi» con tono sprezzante. Il tribunale ha esaminato 39 casi: 19 si sono suicidati, 12 hanno tentato il togliersi la vita e 8 hanno subito un episodio di depressione o di interruzione del lavoro.

Secondo alcune associazioni, le vittime sono state molte di più, una sessantina di suicidi nel periodo incriminato. Il mobbing morale e istituzionale, definito dai giudici come «la creazione di un clima ansiogeno, di competizione deleteria, per destabilizzare i dipendenti», entra per la prima volta a far parte della giurisprudenza, anche se i condannati hanno già annunciato appello. In tribunale Lombard si è pentito di alcune frasi, commuovendosi in certi momenti, ma ha poi rivendicato gli obiettivi da raggiungere in una fase in cui France Télécom era in corso di privatizzazione e sottoposta alla concorrenza.

«Le trasformazioni che un' azienda deve affrontare non sono piacevoli - ha detto - ma non c' è nulla che avrei potuto fare». La sentenza parla di «un piano concertato per peggiorare le condizioni di lavoro al fine di accelerare la loro partenza». Lombard e altri due dirigenti - l' ex numero due Louis-Pierre Wenès e l' ex direttore risorse umane Olivier Barberot - sono stati condannati a un anno con la condizionale, e a una multa di 15 mila euro. Altri quattro dirigenti sono stati condannati per complicità in mobbing morale e istituzionale.

È un inizio di verità e giustizia anche se alcuni famigliari delle vittime considerano le pene troppo lievi. I giudici hanno applicato il massimo stabilito dalla legge dell' epoca, poi inasprita. «France Télécom ha distrutto la vita di mio padre» ha raccontato Noémie Louvradoux, figlia di Remy, che si è dato fuoco a 57 anni davanti a una delle sedi del gruppo.

Storico dipendente di France Télécom, Louvradoux è stato demansionato e trasferito, cambiando incarico quattro volte in tre anni. «Il suicidio rimane l' unica soluzione», aveva scritto in una lettera ai suoi capi. Il figlio di Louvradoux è deluso. «Nessun va in prigione e le sanzioni non spaventano i manager. Qualsiasi società potrà ricominciare ad applicare gli stessi metodi».

