SUONALA ANCORA, ANTONY – I RUSSI SFONDANO A KHARKIV, LA RESISTENZA UCRAINA STA PER CEDERE E ANTONY BLINKEN CHE FA? VOLA A KIEV, IMBRACCIA LA CHITARRA E SI ESIBISCE NELLA CANZONE DI NEIL YOUNG “ROCKIN' IN THE FREE WORLD” – DAL PALCO DI UN PUB DELLA CAPITALE UCRAINA, IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO HA DETTO: “SO CHE QUESTO È UN MOMENTO MOLTO, MOLTO DIFFICILE MA DOVETE SAPERE CHE GLI STATI UNITI SONO CON VOI...”

Over a thousand US Troops are abandoned in Niger. And Blinken rocks out in Ukraine. pic.twitter.com/ZlpmHsAlQc — Matt Gaetz (@mattgaetz) May 14, 2024

ANTONY BLINKEN SUONA LA CHITARRA IN UN PUB DI KIEV

(ANSA) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è concesso una pausa musicale ieri in Ucraina e durante la sua visita a sorpresa a Kiev ha imbracciato la chitarra e si è esibito in una canzone di Neil Young dedicata al mondo libero. "So che questo è un momento molto, molto difficile", ha detto Blinken dal palco del night club Diktat della capitale.

"I vostri soldati, i vostri cittadini, soprattutto nel nord-est a Kharkiv, stanno soffrendo enormemente - ha proseguito -. Ma essi devono sapere, voi dovete sapere, che gli Stati Uniti sono con voi e una gran parte del mondo è con voi". I vostri soldati "stanno combattendo non solo per un'Ucraina libera, ma per il mondo libero. E anche il mondo libero è con voi", ha aggiunto prima di cantare 'Rockin' the free world' insieme a una rock band locale.

