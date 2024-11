SUONALA ANCORA, DONALD – DOPO BIBBIE, SNEAKER E OROLOGI, TRUMP LANCIA UN NUOVO GADGET “PATRIOTTICO”: LA CHITARRA “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”, AUTOGRAFATA DAL TYCOON – SONO DISPONIBILI MODELLI ACUSTICI ED ELETTRICI A PARTIRE DA 1.250 DOLLARI, FINO A OLTRE 10 MILA DOLLARI – PER LA CONSEGNA BISOGNA ASPETTARE SEI MESI. E NON È CHIARO A CHI ANDRANNO I PROVENTI DELLE VENDITE ORA CHE “THE DONALD” È STATO ELETTO ALLA CASA BIANCA…

Se sei un fan di Donald Trump non ti puoi perdere l’ultimo gadget. Dopo le Bibbie, le sneaker, gli orologi, i libri fotografici e le iniziative di criptovaluta lanciate durante la sua terza campagna elettorale per la Casa Bianca, il presidente eletto ha pubblicato su Truth Social una foto di se stesso che tiene in mano quella che ha detto essere una «Limited Edition 45 Guitar», un modello elettrico decorato con una bandiera americana e un’aquila oltre all’immancabile slogan «Make America Great Again» intarsiato sul manico.

«Presto in vendita! La chitarra 45 in edizione limitata. Solo 1.300 esemplare di chitarre acustiche ed elettriche, alcune firmate personalmente!» ha scritto Trump su Truth Social.

Sono disponibili sia gli stili acustici che quelli elettrici, rispettivamente a 1,250 e 1,500 dollari, per chi vuole strafare ci sono i modelli «Presidential» e «God Bless the Usa» e le chitarre «Signature Edition», che, con un prezzo di 10,000 dollari, includono anche la firma di Trump. La consegna non sarà immediata e impiegherà sei mesi. […]

Non è chiaro il rapporto finanziario tra Trump e i proventi delle vendite delle chitarre. Il sito GetTrumpGuitars.com non riporta alcuna dichiarazione di non responsabilità, né tantomeno il nome dell'azienda che vende gli articoli. […]

