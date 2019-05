UN SUONO DA PERDERE LA TESTA – IN INDIA UNA 48ENNE, IMPIEGATA DI UNA FABBRICA, È MORTA DECAPITATA A CAUSA DEL FILO DEGLI AURICOLARI CHE SI E' IMPIGLIATO NELLE PORTE DI UN ASCENSORE - LA POLIZIA HA TROVATO IL CORPO AL TERZO PIANO E LA TESTA RECISA AL PIANO TERRA: “PENSIAMO CHE STESSE USANDO IL SUO TELEFONO E, DISTRATTAMENTE, ABBIA PROVATO A METTERE LA TESTA FUORI DA…”

Alessio Lana per “www.corriere.it”

cuffiette

Una notizia di cronaca nera a cui si stenta a credere, così assurda da sembrare irreale. Una donna è stata decapitata dalle cuffiette degli auricolari che si erano impigliate nella porta dell'ascensore.

Si chiamava Sushila Vishwakarma ed era un’operaia 48enne, impiegata in una fabbrica che produceva plastica a Vadodara, nello stato del Gujarat, in India. Come di consueto, lunedì scorso la donna era arrivata al lavoro alle otto di mattina dall'Uttar Padesh, lo stato indiano confinante. Era entrata nell'edificio e aveva preso l'ascensore per andare dal piano terra al terzo piano.

ascensore

Il sospetto degli agenti: ascensore difettoso

La polizia ha trovato il corpo senza vita al terzo piano del palazzo, con la testa mozzata. Nelle orecchie aveva ancora gli auricolari e sul telefono era in riproduzione una playlist. Gli agenti ritengono che, entrando, il cavetto sia rimasto impigliato nella griglia pieghevole dell'ascensore, quelle porte scorrevoli a fisarmonica, simili a dei cancelli, che si vedono tutt'ora negli impianti di sollevamento più vecchi o nei montacarichi.

il filo delle cuffiette

«L'ascensore, che è senza soffitto, viene usato soprattutto per portare cose», ha detto l'agente investigativo accorso sul posto ai giornali locali, «Pensiamo che stesse usando il suo telefono e, distrattamente, abbia provato a mettere la testa fuori dall'ascensore. Questo poi ha iniziato a salire e così il corpo è stato trascinato fino all'ultimo piano mentre la testa è stata recisa».

ASCENSORE

Morte accidentale, insomma, come è stato registrato il fatto sul rapporto della polizia. Il caso però ancora non è chiuso: si sta investigando infatti per capire se l'ascensore fosse difettoso.

auricolari 5